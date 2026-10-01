Έκθεση προειδοποιεί για την κρίσιμη κατάσταση των συστημάτων υποστήριξης της Γης – «Τα χρονικά όρια εξαντλούνται»

Σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον του πλανήτη, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η οικολογική κατάσταση της Γης παρουσιάζει σοβαρά σημάδια επιδείνωσης.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει τα ασφαλή πλανητικά όρια, η διεθνής επιστημονική κοινότητα διατηρεί μια χαραμάδα αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας ότι με την κατάλληλη δράση η Γη μπορεί ακόμα να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.

Σε κρίσιμη κατάσταση 7 από τα 9 «πλανητικά όρια» – Τι δείχνουν τα ανησυχητικά ευρήματα

Τα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη Γη βρίσκονται σε κίνδυνο -και η κατάσταση επιδεινώνεται- αλλά, παρόλο που τα περιθώρια δράσης στενεύουν, έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση.

Η έκθεση, με τίτλο «Planetary Health Check 2026», συντάχθηκε από περισσότερους από 60 επιστήμονες και αξιολόγησε την κατάσταση των διασυνδεδεμένων φυσικών συστημάτων -ή αλλιώς πλανητικών ορίων— από τα οποία εξαρτάται η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της Γης. Όταν αυτά τα όρια ξεπερνιούνται, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες.

Σύμφωνα με την έκθεση, επτά από τα εννέα προσδιορισμένα πλανητικά όρια έχουν ήδη παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της οξίνισης των ωκεανών και της ακεραιότητας της βιόσφαιρας. Ο Νίκλας Κίτσμαν, επικεφαλής συντάκτης της έκθεσης, παρομοίασε την αξιολόγηση αυτών των πλανητικών ορίων με το να κάνουμε στη Γη μια εξέταση αίματος – και να λάβουμε ανησυχητικά αποτελέσματα.

«Αν είχατε έναν ασθενή με μια εξέταση αίματος σαν αυτή, θα τον στέλνατε αμέσως στην εντατική (ΜΕΘ)», δήλωσε στο Live Science ο Κίτσμαν, ερευνητής στο Εργαστήριο Επιστήμης των Πλανητικών Ορίων του Ινστιτούτου Πότσδαμ για την Έρευνα των Κλιματικών Επιπτώσεων στη Γερμανία, το οποίο δημοσιεύει την έκθεση.

Στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα που επισημαίνονται στην έκθεση περιλαμβάνεται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο κινδυνεύει να ξεπεράσει ένα καταστροφικό σημείο καμπής, καθώς και ο θαλάσσιος πυθμένας, ο οποίος υφίσταται ζημιές από την τράτα βυθού και βρίσκεται αντιμέτωπος με την αναπτυσσόμενη απειλή της εξόρυξης σε βαθιά θάλασσα.

Υπάρχει επίσης εκτενής αναφορά σε ακραία καιρικά φαινόμενα που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε «αιώνια χημικά» (forever chemicals), στην απώλεια ειδών και σε άλλα προβλήματα.

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης πιστεύουν ότι μπορούμε ακόμα να θεραπεύσουμε τον νοσούντα πλανήτη μας, αν δράσουμε γρήγορα.

«Έχουμε ακόμα ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αναστρέψουμε την κατάσταση, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να κάμπτουμε τις καμπύλες των εκπομπών ρύπων και της υποβάθμισης της φύσης μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια», δήλωσε ο Κίτσμαν. «Τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται ραγδαία».

Η ακτινογραφία των φυσικών συστημάτων της Γης

Το Εργαστήριο Επιστήμης των Πλανητικών Ορίων δημοσιεύει έναν «Έλεγχο Υγείας του Πλανήτη» περίπου αυτή την εποχή κάθε χρόνο, συμπίπτοντας με την Εβδομάδα Κλίματος. Η έκδοση του 2026 δεν χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στα ίδια τα όρια, όπως συνέβη πέρυσι, αλλά διαπιστώνει ότι η κατάσταση των ήδη παραβιασμένων ορίων συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Το 2025, τα επίπεδα οξύτητας των ωκεανών αυξήθηκαν τόσο πολύ, ώστε μια ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οξίνιση των ωκεανών έγινε το έβδομο —και πιο πρόσφατο— πλανητικό όριο που παραβιάστηκε.

Τα άλλα έξι παραβιασμένα όρια είναι η αλλαγή στα γλυκά νερά, η αλλαγή στο σύστημα χρήσης γης, η κλιματική αλλαγή, η τροποποίηση των βιογεωχημικών ροών, η εισαγωγή νέων οντοτήτων και η αλλαγή στην ακεραιότητα της βιόσφαιρας. Τα υπόλοιπα δύο όρια -η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος και η αύξηση του αερολύματος στην ατμόσφαιρα– παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα, τουλάχιστον σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ουσιαστικά ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη» για την αξιολόγηση του κινδύνου στα πλανητικά όρια. Το πράσινο αντιπροσωπεύει έναν ασφαλή χώρο λειτουργίας, το κίτρινο/πορτοκαλί υποδεικνύει παραβίαση και αυξανόμενο κίνδυνο (καθώς το σύστημα δεν θεωρείται πλέον εντός ασφαλών ορίων), και το κόκκινο αντιπροσωπεύει τη ζώνη κινδύνου, με πιθανό ενδεχόμενο σοβαρής και μη αναστρέψιμης ζημιάς.

Αυτές οι κατηγορίες έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα, αν και η αβεβαιότητα είναι εκ φύσεως ενσωματωμένη στις αξιολογήσεις των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων. Από τα παραβιασμένα όρια, η οξίνιση των ωκεανών, η αλλαγή στα γλυκά νερά και η αλλαγή στο σύστημα χρήσης γης κατατάσσονται στην κατηγορία του αυξανόμενου κινδύνου.

Αντίθετα, η κλιματική αλλαγή, η τροποποίηση των βιογεωχημικών ροών, η εισαγωγή νέων οντοτήτων και η αλλαγή στην ακεραιότητα της βιόσφαιρας βρίσκονται ήδη στη ζώνη υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο υπαίτιος που ακούει στο όνομα Ελ Νίνιο

Η φετινή έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Γη βιώνει ένα πρωτοφανές φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο διοχετεύει επιπλέον θερμότητα στον ήδη θερμαινόμενο πλανήτη μας. Το γεγονός αυτό απειλεί να προκαλέσει εκτεταμένες αναταραχές τόσο στους ανθρώπους όσο και στη φύση.

Θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση του επόμενου έτους για να δούμε πώς η προβλεπόμενη άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα επηρεάσει τα ήδη δοκιμαζόμενα πλανητικά όρια.

Η κατάρρευση των οικοσυστημάτων: Ανησυχητικές αλλαγές στην ακεραιότητα της βιόσφαιρας

Καλύπτει τις αλλαγές στην υγεία των οικοσυστημάτων, οι οποίες επηρεάζουν την ποικιλομορφία και τη λειτουργία της ζωής στη Γη. Στην έκθεση, το συγκεκριμένο όριο μετριέται εν μέρει μέσω των ποσοστών εξαφάνισης των ειδών.

Αν και τα ποσοστά αυτά είναι παγκοσμίως γνωστό ότι μετριούνται δύσκολα, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση στους πληθυσμούς φυτών και ζώων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι κύριες αιτίες περιλαμβάνουν την απώλεια και την υποβάθμιση των βιοτόπων, την υπερεκμετάλλευση, τα εισβάλλοντα είδη, τη ρύπανση και, ολοένα και περισσότερο, την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι όλες οι παραβιάσεις των πλανητικών ορίων γίνονται πλέον όλο και πιο εμφανείς.

Ο Κίτσμαν δήλωσε ότι οι ερευνητές παρατηρούν ακραία φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, να αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα σε όλο τον κόσμο. Σημείωσε επίσης ότι έχουν ήδη καταγραφεί συνέπειες όπως η τήξη των παγετώνων, οι θαλάσσιοι καύσωνες και η σοβαρή λεύκανση των κοραλλιών.

«Η Γη μάς στέλνει πλέον τα τιμολόγια για την παραβίαση αυτών των πλανητικών ορίων», δήλωσε ο Κίτσμαν. Αν και μεγάλο μέρος της έκθεσης ήταν ζοφερό, ο Κίτσμαν τόνισε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα.

Υποστήριξε ότι αναπτύσσεται μια θετική δυναμική στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα καθώς μειώνεται το κόστος της τεχνολογίας της ηλιακής ενέργειας, και ότι υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση, καθώς και διεθνείς συνθήκες που προστατεύουν τους ωκεανούς και τη στεριά.

«Δεν είναι ακόμη αρκετό, δεν επαρκεί, αλλά δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εντελώς άλυτο πρόβλημα», δήλωσε ο Κίτσμαν. «Βρισκόμαστε σε πλήρη τροχιά επίλυσής του, και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι απλώς να πατήσουμε το γκάζι και να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις που ήδη διαθέτουμε θα εφαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».