Διπλωματικές πηγές για την τουρκική NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο: «Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργειας»

«Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου» τονίζουν οι διπλωματικές πηγές.

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Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.
  • Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι «η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια».
  • Οι ενέργειες αυτές στερούνται νομικής βάσης, παραβιάζουν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας».

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