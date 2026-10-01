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Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Πόσες διαφορετικές ιστορίες μπορεί να χωρέσει ένα μπολ porridge; Από τη Σκωτία και τη Φινλανδία μέχρι την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, την Αιθιοπία και τη Νότια Κορέα, το ταπεινό πιάτο ταξιδεύει, αλλάζει υλικά, υφές και χαρακτήρα και αποκαλύπτει δέκα διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Porridge στις 10 Οκτωβρίου, ετοιμάζουμε βαλίτσα και… κουτάλι και ξεκινάμε ένα νόστιμο ταξίδι!

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.