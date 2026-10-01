Τηλεθέαση (30/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τετάρτης

Το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 28,7% ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,9% και οι «Μπλε Ώρες» με 14,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 33,2%, με το «Φόνοι στο Καμπαναριό» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,6% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 10,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ριφιφί
|28,7%
|2
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|14,9%
|3
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|14,5%
|4
|ALPHA
|Φόνοι στο Καμπαναριό
|14,3%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,4%
|6
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|12,7%
|7
|MEGA
|Κάμπινγκ
|9,1%
|8
|STAR
|First Dates
|7,3%
|9
|ΕΡΤNEWS
|Στο Κέντρο
|1,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ριφιφί
|33,2%
|2
|ALPHA
|Φόνοι στο Καμπαναριό
|18,6%
|3
|MEGA
|Κάμπινγκ
|10,7%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,4%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|9,2%
|6
|STAR
|First Dates
|9%
|7
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|8,2%
|8
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|5,7%
|9
|ΕΡΤNEWS
|Στο Κέντρο
|0,5%