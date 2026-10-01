Τηλεθέαση (30/9): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τετάρτης

Το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, οι πίνακες τηλεθέασης ανέδειξαν τα προγράμματα που ξεχώρισαν στην ελληνική τηλεόραση. Το «Ριφιφί» κατέκτησε την πρωτιά τόσο στο γενικό κοινό με 28,7% όσο και στο δυναμικό κοινό με 33,2%.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Ριφιφί» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της prime time ζώνης της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας την πρωτιά τόσο στο γενικό (28,7%) όσο και στο δυναμικό κοινό (33,2%).
  • Στο γενικό κοινό, μετά το «Ριφιφί», ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,9% και οι «Μπλε Ώρες» με 14,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» με 18,6% και την τρίτη το «Κάμπινγκ» με 10,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 28,7% ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,9% και οι «Μπλε Ώρες» με 14,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 33,2%, με το «Φόνοι στο Καμπαναριό» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,6% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 10,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 28,7%
2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,9%
3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 14,5%
4 ALPHA Φόνοι στο Καμπαναριό 14,3%
5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,4%
6 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,7%
7 MEGA Κάμπινγκ 9,1%
8 STAR First Dates 7,3%
9 ΕΡΤNEWS Στο Κέντρο 1,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 33,2%
2 ALPHA Φόνοι στο Καμπαναριό 18,6%
3 MEGA Κάμπινγκ 10,7%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,4%
5 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 9,2%
6 STAR First Dates 9%
7 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 8,2%
8 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 5,7%
9 ΕΡΤNEWS Στο Κέντρο 0,5%
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