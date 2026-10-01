Νίκος Δένδιας: «Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Μήνυμα διαρκούς στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ» και «θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο».

Με αφορμή την παρέλαση για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του που βρέθηκε στη Λευκωσία μαζί με τον αρχηγό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, σημειώνοντας ότι η παρέλαση προβάλλει «μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού», την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος» που συμπληρώνει 64 χρόνια ζωής, αλλά και για «ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρέπει να λησμονείται πως η Κυπριακή Δημοκρατία «επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής», επισημαίνοντας ότι «αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αποτροπής, σημειώνοντας πως «η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ». Όπως είπε, η Ελλάδα δημιουργεί αυτήν τη δυνατότητα αποτροπής μέσω της «Ατζέντας 2030», με «απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο» και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολική παρουσία της Ελλάδας στην παρέλαση, μιλώντας για τα ελληνικά μαχητικά που πέταξαν πάνω από τον χώρο της παρέλασης, αλλά και την παρουσία της ΕΛΔΥΚ. «Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο κυπριακός Ελληνισμός, λέγοντας «δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα» και πως θα μεταφέρει στην Αθήνα «αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης». Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η Δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην Ελληνική Δημοκρατία με την «Ατζέντα 2030». Με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση… pic.twitter.com/ASTV9yzLpN — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2026

Το πρωί, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα και κατέθεσε, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στεφάνι, παρουσία της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτας Δημητρίου, του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα και του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη @Christodulides στο τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα Μνήματα & στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης και στην κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ στο Προεδρικό Μέγαρο.… pic.twitter.com/n3sxK0Skp4 — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2026

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον κ. Χριστοδουλίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Δένδιας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται «πάντοτε δίπλα» στην Κύπρο, τόσο ως αδελφό κράτος όσο και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κύπρου για τη θερμή υποδοχή, την οποία χαρακτήρισε «φιλόφρονα» και γεμάτη αγάπη, ενώ αναφέρθηκε και στον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι είναι «πρόδηλη» η αγάπη του κ. Χριστοδουλίδη προς την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι αυτήν την αισθάνεται τόσο ο ίδιος όσο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αλλά και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, μετέφερε τα συγχαρητήρια και τους θερμότερους χαιρετισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του ελληνικού λαού, ο οποίος, όπως τόνισε, «πάντοτε, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό» και, με αφορμή την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, «πανηγυρίζει μαζί σας».

Ακόμη διαβεβαίωσε ότι, με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε εκ νέου τον Πρόεδρο της Κύπρου για την υποδοχή, την οποία χαρακτήρισε γεμάτη αγάπη και πέρα από τη «γνωστή κυπριακή φιλοξενία», και του μετέφερε τις ευχές του για υγεία και μακροημέρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «διαχρονική αντίληψη του Ελληνισμού» ότι υπάρχει υποχρέωση στήριξης του «αδελφού κυπριακού κράτους».

Ο λαός της Ελλάδας, διαχρονικά, στέκεται δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό και σήμερα, την ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, πανηγυρίζει μαζί σας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι με τις νέες δυνατότητες τις οποίες δημιουργούμε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε… pic.twitter.com/gm24WKBq8I — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2026

Στην παρέλαση παρευρέθησαν, επίσης, ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πρέσβεις, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι.

Στην παρέλαση συμμετείχαν, από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ και Μέσα (Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106). Συμμετείχε, ακόμη, ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ), ενώ πραγματοποιήθηκε διέλευση ζεύγους ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πάνω από τον χώρο της παρέλασης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» ναυλοχεί στο λιμάνι της Λάρνακας και είναι ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη.

Στην παρέλαση στη #Λευκωσία, για μια σημαντική ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού: την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα Ανεξάρτητο, Κυρίαρχο, Ευρωπαϊκό κράτος, που συμπληρώνει 66 χρόνια ζωής.

Αλλά και ένα κράτος που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εξακολουθεί, επί μισό και πλέον αιώνα,… pic.twitter.com/E2CRRllcuo — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2026

Χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου και προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων, Μιχάλη Τζιώρτα, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, Ανδρέα Αθανασίου και το μέλος της Επιτροπής Κατεχομένων Δημήτρη Χειλιμήντρη. Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με τον αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιο.