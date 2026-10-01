Σφοδρή κόντρα Θεοδωρικάκου – Ανδρουλάκη: «Οδηγείτε το ΠΑΣΟΚ σε απομόνωση» – «Αφήστε τις συμβουλές»

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου κα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Είχε προηγηθεί η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία εκτόξευσε σκληρή επίθεση στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντας «αλαζονεία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα», ενώ σε άλλο σημείο τόνιζε πώς «το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό».

Στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη απάντησε ο υπουργός, σε παρέμβασή του, παίρνοντας τον λόγο εκ μέρους της κυβέρνησης.

«Για εμάς πολιτική είναι και οφείλει να είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και να στηρίζουμε τα τμήματα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα, να σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, κάθε συμπατριώτη μας, ανεξάρτητα από την οικονομική του θέση και να κάνουμε το καλύτερο», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης στη Βουλή και συνέχισε:

«Κατηγορήσατε τον πρωθυπουργό ότι πορεύεται με βάση αυτά που βλέπει στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό το κάνετε εσείς ο ίδιος, ανησυχώντας για τα δεδομένα που αυτές καταγράφουν. Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας, τη στιγμή που στη χώρα υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, η οποία στις προηγούμενες εκλογές ανέδειξε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και παραμένει ακόμα και με μικρότερα ποσοστά, σε συνεχή διάλογο και συνεχίζει να έχει σοβαρή σχέση εμπιστοσύνης, ακόμα και όταν κάνει κριτική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική ή σε επιμέρους συμπεριφορές. Κριτική δικαιολογημένη ή όχι. Δεν έχει σημασία, η κυβέρνηση οφείλει να ακούει την κοινωνία, τις απόψεις και τις κριτικές της.

Θέλοντας λοιπόν να περιχαρακώσετε τον χώρο σας, τον οδηγείτε σε απομόνωση», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε: «Πώς είναι δυνατόν οποιοσδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο πρωθυπουργός της χώρας προς την πρόεδρο της ΕΕ; Ποιος πολίτης στην Ευρώπη δεν θέλει να υπάρξει ο ελεύθερος δημοσιονομικός χώρος, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να στηρίξουν τις κοινωνίες τους; Παρόμοια επιστολή απέστειλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Μελόνι. Θα είναι ευχής έργο, και η Ελλάδα προφανώς θα εργαστεί γι’ αυτό, να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην ΕΕ, το οποίο θα δώσει επιτέλους αυτή τη δυνατότητα για ευρείες παρεμβάσεις».

«Σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι το οποίο έχετε εσείς νωρίτερα περιγράψει;»

Απαντώντας στην κριτική για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ιδιωτικό χρέος, και τις 120 δόσεις έναντι εφορίας και ΕΦΚΑ, ο υπουργός απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Είπατε ότι ήταν δική σας πρόταση οι 120 δόσεις. Πολύ ωραία. Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι το οποίο έχετε εσείς νωρίτερα περιγράψει; Εμείς έχουμε συνείδηση της κρίσης, η οποία έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά από δύο πολέμους, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και με τραγικές συνέπειες στο οικονομικό πεδίο, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με τεράστια προβλήματα στον εφοδιασμό στα καύσιμα και με τιμές καυσίμων, οι οποίες παγκοσμίως έχουν αυξηθεί υπερβολικά και δημιουργούν τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η κυβέρνηση επιμένει στην πραγματικότητα».

«Μας λέγατε ότι δεν κάνουμε ελέγχους στην αγορά και δεν επιβάλλουμε πρόστιμα. Όμως επιβλήθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα στην αγορά που έχουν υπάρξει ποτέ. Μετά μας λέγατε ότι δεν εισπράττονται. Εισπράχθηκαν όλα τα πρόστιμα. Μετά πήγατε σε άλλες θεωρίες. Προφανώς υπάρχει ζήτημα του κόστους ζωής, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά, αλλά προφανώς υπάρχει και μια επίμονη προσπάθεια, από την πλευρά της κυβέρνησης, για να στηρίξουμε κάθε πολίτη. Γιατί για εμάς πολιτική είναι και οφείλει να είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία και να στηρίζουμε τα τμήματα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα και να σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, κάθε συμπατριώτη μας, ανεξάρτητα από την οικονομική του θέση και να κάνουμε το καλύτερο. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αυτή είναι η κυβερνητική συμπεριφορά, αυτή είναι η ευθύνη την οποία έχουμε όλοι», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Απαντώντας για τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι δεν είναι 140 εκατομμύρια τα παραπάνω χρήματα που εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ το οκτάμηνο, είναι 180 εκατομμύρια.

«Συνεπώς αν ακολουθούσαμε τη δική σας πρόταση, θα έπρεπε να μειώσουμε τον ΕΦΚ αθροιστικά έως τώρα 180 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρήματα έχει δώσει η κυβέρνηση έως τώρα για να στηρίξει τους πολίτες και τους καταναλωτές για τα καύσιμα, το οκτάμηνο; 216 εκατομμύρια. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτού που ήδη κάναμε. Και έρχεστε να μας εγκαλέσετε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για να στηρίξουμε τους πολίτες», είπε και πρόσθεσε: «Εμείς ανακοινώσαμε σειρά μέτρων. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις επόμενες 10 ημέρες, και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο στις δυσκολίες που διανύουμε».

Σε ότι αφορά τη δεύτερη τροπολογία, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει όποιος ξένος επενδυτής μπαίνει σε ελληνικές startup επιχειρήσεις, με 250.000 ευρώ, να αποκτά το δικαίωμα της Golden Visa, δηλαδή τμήμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, σημείωσε.

«Ο κ. υπουργός έχει μπερδευτεί – Αφήστε τις συμβουλές»

Τον λόγο πήρε εκ νέου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να απαντήσει στον κ. Θεοδωρικάκο και να του προσάψει πως βρίσκεται στην αίθουσα του Κοινοβουλίου ως υπουργός της κυβέρνησης και όχι ως πολιτικός αναλυτής.

«Ο κ. υπουργός έχει μπερδευτεί. Δεν είναι εδώ με την πρότερη ιδιότητά του, του πολιτικού αναλυτή για να δίνει συμβουλές στα κόμματα. Είναι στην αίθουσα αυτή ως Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε, λοιπόν, τις συμβουλές και πάμε στην ουσία. Χρειάζεται επιστολή στην κα. φον Ντερ Λάιεν για να μειώσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης; Ναι ή όχι; Όχι. Χρειάζεται επιστολή στην κα. φον Ντερ Λάιεν για να εφαρμόσετε το ιταλικό μοντέλο που χρησιμοποιεί τον πλεονάζοντα ΦΠΑ από τα καύσιμα, για να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης; Όχι.

Μπορείτε να το κάνετε, ψηφίζοντας μια απλή τροπολογία.

Είναι, λέει, λιγότερο το ποσό των 140 εκατομμυρίων από τα 216. Μα, είπα, επιπρόσθετη παρέμβαση. Άρα θα ήταν πάνω από μισό δισ. μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επιπρόσθετη παρέμβαση. Δεν είπαμε να κόψετε από την παρέμβαση του κράτους και να βάλετε μόνο το ΦΠΑ. Είπαμε, με την πρότασή μας, εξοικονομείτε 250 εκατομμύρια που δεν επηρεάζουν τον κόφτη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Αφήστε, λοιπόν, τις επιστολές και πάρτε αποφάσεις. Αποφάσεις δεν παίρνετε γιατί καλομάθατε, κύριε Θεοδωρικάκο. Κάθε εβδομάδα που περνάει, η ακρίβεια στο ράφι, η ακρίβεια στην αντλία, γίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα, που θα γίνουν pass και προεκλογικές πολιτικές. Έχετε κάνει τον πληθωρισμό πολιτικό εργαλείο εις βάρος της κοινωνίας.

Και έχετε το θράσος να λέτε για τις 120 δόσεις. Μα, τι αναδεικνύω; Την υποκρισία σας. Όταν λέει ο αρμόδιος Υπουργός «το μέτρο αυτό είναι λαϊκισμός και δεν γίνεται» και το κάνετε μετά από μερικές εβδομάδες, τι είναι αυτό; Είναι ή δεν είναι υποκρισία; Αν το κάνατε από το 2023, θα είχαμε τέτοια ραγδαία αύξηση του ιδιωτικού χρέους; Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις θα είχαν ρυθμίσει, πόσοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, πόσοι άνθρωποι θα είχαν σχεδιάσει με αξιοπρέπεια τη ζωή τους; Και λέτε «δεν τρέχει τίποτα»;

Είστε και υποκριτές. Υπονομεύσατε την κοινωνία, το νοικοκυριό, τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και δεν το κάνετε για όλους. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, όταν θα φέρετε την πρόταση νόμου. Όταν λέμε «για όλους», θα είναι «για όλους» και με συγκεκριμένα κίνητρα.

Και πάω στην Golden Visa.

Δηλαδή, ένας Έλληνας πατριώτης που βλέπει να διαφημίζουν στην Τουρκία το ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, δεν νιώθει μια συστολή; Αυτή είναι η ανάπτυξη; Να πουλάμε τα ακίνητά μας; Έως πότε; Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο; Και μου λέτε, «μα, έχουμε την Angel Visa». Αφού την έχουμε, καταργήστε την Golden Visa στα ακίνητα. Γιατί δεν την καταργείτε; Ποιους εξυπηρετείτε; Να σας πω εγώ ποιους εξυπηρετείτε. Αυτούς που γνώριζαν πριν την περσινή ψήφιση του νόμου, ότι θα μπορούν να πουλάνε με 250.000 ευρώ Golden Visa, παρόλο που πήγε στις 800.000, αν υπήρχε αλλαγή χρήσης στο ακίνητο.

Πόσες τέτοιες «δουλίτσες» έγιναν, κύριε Θεοδωρικάκο; Πόσοι πουλάνε διαμερίσματα, όπου θα έμεναν φοιτητές και μέσες οικογένειες, αδύναμοι Έλληνες, με τη Visa των 250.000 με αλλαγή χρήσης; Γιατί αφήσατε την Golden Visa στα μικρά νησιά κάτω των 2.000 κατοίκων στις 400.000; Εκεί όπου δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει νερό, η υγεία χρειάζεται περισσότερη στήριξη.

Οι μεταφορές είναι πανάκριβες. Γιατί; Ποια πολιτική εξυπηρετείτε. Είναι εμφανώς ξεκάθαρο ότι υπηρετείτε τις πολιτικές των λίγων σε πολλά ζητήματα. Αν, λοιπόν, σήμερα μας ακούει ο οποιοδήποτε Έλληνας βάζει ένα ερώτημα: μειώστε αύριο τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, υλοποιείστε το ιταλικό μοντέλο, καταργήστε την Golden Visa.

Και, όσοι πήραν ακίνητα με 250.000 και 400.000 πριν τον προηγούμενο χρόνο που κάνετε τη ρύθμιση, την ώρα της ανανέωσης, ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Κανείς Airbnb, κανείς βραχυχρόνια. Γιατί δεν το κάνετε; Κοστίζουν όλα αυτά που λέω ένα ευρώ στον ελληνικό λαό; Γιατί, προφανέστατα, εξυπηρετείτε συμφέροντα. Κάποιοι θέλετε να έχουν βραχυχρόνια μίσθωση, δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Εμείς, λοιπόν, σήμερα τα αναδεικνύουμε όλα αυτά και λέμε κάτι απλό. Μας καταδικάζατε ως «λαϊκιστές» για τις 120 δόσεις, που τώρα θέλετε να εφαρμόσετε. Αλλά δεν το κάνατε με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά, λοιπόν, που λέμε, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και της μέσης ελληνικής οικογένειας. Είναι μονόδρομος να τα στηρίξετε και οφείλετε να τα στηρίξετε.

«Επιδοτήσεις σε παραμεθόριους νομούς»

Στην τελευταία του τοποθέτηση ο υπουργός Ανάπτυξης έριξε τους τόνους και επικεντρώθηκε στο τι έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια το υπουργείο του.

«Tα τελευταία δύο χρόνια στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε επιμείνει σε μια πολιτική που ρίχνει βάρος στις παραγωγικές επενδύσεις, στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, στην καινοτομία και κυρίως στην ενίσχυση της περιφέρειας, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο υπουργός επισήμανε το ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς που καθιερώθηκε για παραμεθόριους νομούς και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι αυτή την ώρα προχωρούν 928 επενδύσεις με προϋπολογισμό πάνω από 3 δις ευρώ, «με τη στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης, με όρους νομιμότητας, διαφάνειας, αποδοχής από την κοινωνία και με έλεγχο».

Σημείωσε, επίσης, ότι με παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης επιστράφηκαν στα δημόσια ταμεία πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν κατευθυνθεί σε προηγούμενα επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο, διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί και συνεπώς εφαρμόστηκε ο νόμος.

Συνεπώς, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση σέβεται τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και στόχος της είναι να γίνει πράξη ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

«Δεν πήρα απάντηση»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως επέμεινε στη δική του τελευταία τοποθέτηση.

«Κύριε υπουργέ, δεν πήρα μία απάντηση, γιατί τις τροπολογίες που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος -και οποιοσδήποτε μπορεί να τις αξιολογήσει, αν είναι θετικές προς το κοινωνικό σύνολο ή αν δημιουργούν προβλήματα ή αν λύνουν προβλήματα- δεν τις στηρίζετε.

Σας εξηγώ. Ακόμη και σήμερα ξεπουλιούνται σπίτια στο λεκανοπέδιο με 250.000 ευρώ Golden Visa. Επένδυση Κεράνης: 400 μικρά διαμερίσματα πωλούνται 5,500 με 6.500 ευρώ το τετραγωνικό, με 250.000 ευρώ. Εδώ, στον αστικό ιστό. Έχετε να πείτε κάτι γι’ αυτό; Για το ότι θα απαγορεύσουμε όσα ήδη έχουν πουληθεί, τώρα και πάνω από 10 χρόνια, να μπαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση και θα είναι ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση, κοστίζει να πείτε ναι; Τι σας κοστίζει;

Τι σας κοστίζει, εξηγήστε σήμερα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, στους νεότερους ανθρώπους, στους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Τι κοστίζει στη Νέα Δημοκρατία να πει τέλος Airbnb και Golden Visa μαζί, με αναδρομική ισχύ; Τι κοστίζει; Ούτε ένα ευρώ δεν κοστίζει. Προβλήματα λύνει. Προσφορά δημιουργεί. Τα ενοίκια μειώνει. Τι κοστίζει να πείτε ότι αύριο το πρωί εφαρμόζουμε το ιταλικό παράδειγμα; Καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κοστίζει; Μηδέν, ούτε ένα ευρώ.

Μίλησα για παρέμβαση 140 εκ., μου δώσετε μεγαλύτερο επιχείρημα, 180, 250-300 εκ. μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ρίξτε τα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Τι ζητάτε; Άδεια από ποιον;

Αφήστε, λοιπόν, τα «γαλάζια» γράμματα και τις «γαλάζιες» επιστολές. Ο λόγος που δεν στηρίζετε αυτές τις επιλογές είναι ο ίδιος με την πολιτική για τις 120 δόσεις. Ο ίδιος είναι ο λόγος. Η αλαζονεία, η αμετροέπεια και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνίας.»