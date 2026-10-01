Κρίνο και αγκάθι: Ο Μάρκος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο

Η συγκλονιστική συνέχεια της σειράς “Κρίνο και αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Παρά τον όρκο εκδίκησης που δίνουν κι οι δυο, η Λευκή ξεκαθαρίζει στη Δέσποινα πως θα κινηθεί μόνη της για να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο για εκείνη, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί ατυχήματος.

Καθώς η Μαριγώ βάζει τον Γεροδήμο να σκαλίσει το παρελθόν της Λευκής, έρχεται στο φως μια αποκάλυψη που θα τρομάξει τόσο την ίδια όσο και τον Θωμά.

Παράλληλα, ο Σκλίβας αναζητά δικαιοσύνη για τον θάνατο του πατέρα του και καταλήγει σε ένα σχέδιο εκδίκησης που θα πληρώσει τους φονιάδες με το ίδιο νόμισμα.

Το φευγιό της Χρυσούλας αναβάλλεται για ακόμη μία φορά, την ώρα που ο Στέλιος αρχίζει να απορεί για την περίεργη στάση της Δέσποινας και η Λευκή ζητά από τον Τριαντάφυλλο να την οδηγήσει στο εργοστάσιο ξυλείας.

Κι ενώ στο σπίτι των Αρβανιταίων οι εντάσεις κλιμακώνονται, με τη Λαμπρινή να θέτει τα όριά της στον Μήτρο και τον Παναγή να επικρίνει τη στάση του Θωμά, η φωτιά που βάζει στις αποθήκες του εργοστασίου ο Σκλίβας φέρνει τη Λευκή σε θανάσιμο κίνδυνο, αλλά και στα πρώτα βήματα μιας πιθανής συμμαχίας…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου