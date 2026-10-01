Reuters: «Συρία και Χεζμπολάχ είχαν μυστικές συνομιλίες στην Τουρκία» – Διαψεύδει η Δαμασκός

Εκπρόσωποι της συριακής κυβέρνησης και της Χεζμπολάχ φέρονται να πραγματοποίησαν μυστικές, απευθείας συνομιλίες στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο, σε μία προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με έξι πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κυβέρνηση της Συρίας, ωστόσο, διέψευσε μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συνάντηση.

Σύμφωνα με τις πηγές, μεταξύ των οποίων δύο Σύροι αξιωματούχοι, ένας Αμερικανός αξιωματούχος και υψηλόβαθμη λιβανέζικη πηγή ασφαλείας προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά τον περασμένο μήνα και αποτελεί την πρώτη γνωστή απευθείας επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Στις συνομιλίες φέρονται να συμμετείχαν εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ και αξιωματούχοι των συριακών υπηρεσιών πληροφοριών και του υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από πρόσκληση τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Οι εγγυήσεις της Δαμασκού και τα αιτήματα προς τη Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επίλυση ζητημάτων ασφαλείας που προκαλούν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ένας Σύρος αξιωματούχος ανέφερε ότι Συρία και Χεζμπολάχ συμφώνησαν πως δεν διατηρούν εχθρικές προθέσεις η μία απέναντι στην άλλη, ενώ η Δαμασκός διαβεβαίωσε την οργάνωση ότι δεν πρόκειται να επέμβει στρατιωτικά στον Λίβανο για τον αφοπλισμό της.

Από την πλευρά τους, οι Σύροι αξιωματούχοι ζήτησαν από τη Χεζμπολάχ να βοηθήσει στον τερματισμό των προσπαθειών λαθρεμπορίου όπλων μέσω των συνόρων και να διαλύσει πυρήνες που, σύμφωνα με τη Δαμασκό, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Συρία, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ δεν έδωσαν, σύμφωνα με τη συριακή πηγή, σαφή απάντηση στα συγκεκριμένα αιτήματα, δεσμεύτηκαν όμως ότι δεν θα παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.

Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι διαθέτει παρουσία στη Συρία

Η Δαμασκός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε πυρήνα της Χεζμπολάχ που προετοίμαζε εκτοξεύσεις ρουκετών στη νότια Συρία.

Η οργάνωση απέρριψε την κατηγορία την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει καμία απολύτως παρουσία σε συριακό έδαφος» και ότι δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ασφαλείας ή στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα. Λιβανέζικη πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο σε ζητήματα ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Ο ρόλος της Τουρκίας και η απουσία του Ιράν

Καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση των επαφών φέρεται να διαδραμάτισε η Τουρκία, στενός σύμμαχος του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα. Τρεις από τις πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα ήταν εκείνη που πίεσε για τη συνάντηση, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τη σταθερότητα στη Συρία και να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην περιοχή.

Από τις συνομιλίες απουσίαζε, ωστόσο, το Ιράν, ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη λιβανέζικη πηγή ασφαλείας, η Χεζμπολάχ συμμετείχε με γνώση της Τεχεράνης, όμως το Ιράν εμφανίστηκε δυσαρεστημένο επειδή δεν είχε άμεση συμμετοχή στις συνομιλίες. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι αυτή η δυσαρέσκεια αποτέλεσε βασικό λόγο για τον οποίο δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία και δεν εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση.

Η Δαμασκός διαψεύδει το Reuters

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο αγγλόφωνος λογαριασμός της συριακής κυβέρνησης στο Χ διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «ψευδείς».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχαν απαντήσει αρχικά στα ερωτήματα του Reuters, ενώ το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σχολιάσει.