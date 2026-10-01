Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να χάνει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στις περίπου 15:45, ενώ ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.