Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη νωρίς το απόγευμα στη Σκάλα Φούρκας Χαλκιδικής, με έναν 65χρονο να χάνει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη νωρίς το απόγευμα στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να χάνει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα στις περίπου 15:45, ενώ για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
  • Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να χάνει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στις περίπου 15:45, ενώ ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διενεργεί το ΑΤ Κασσάνδρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ