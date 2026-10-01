Πάτρα: Σοβάδες από οροφή αίθουσας έπεσαν πάνω σε θρανίο εν ώρα μαθήματος- ΦΩΤΟ

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 6ο λύκειο Πατρών, όταν κατά τη διάρκεια μαθήματος έπεσαν σοβάδες από την οροφή .

Το περιστατικό έγινε γνωστό από το tempo24. Ιδιαίτερη τύχη είχε μία μαθήτρια, η οποία είχε αποχωρήσει από την αίθουσα λίγο νωρίτερα, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο θρανίο που καθόταν.

Οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα προκειμένου να ολοκληρώσουν τα μαθήματα της ημέρας.

Επιπλέον, ενημερώθηκε και η αντιδημαρχία Παιδείας από τη Διεύθυνση του Σχολείου, με κλιμάκιο εργαζομένων του δήμου Πατρών να προγραμματίζουν έλεγχο σε όλες τις αίθουσες το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, έλεγχοι θα γίνουν και στο 11ο Λύκειο που στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα στην πλατείας Πυροσβεστείου.

Από τον δήμο Πάτρας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο Τύπου:

Για την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του 6 ου Γενικού Λυκείου Πατρών

Η Αντιδημαρχία Παιδείας ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση του Σχολείου για την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του ορόφου του 6 ου Γενικού Λυκείου Πατρών και κλιμάκιο εργαζομένων του Δήμου θα πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλες τις αίθουσες, καθώς και στις αίθουσες του 11 ου Λυκείου που βρίσκεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.