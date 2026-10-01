Τενεσί: Αναστέλλονται όλες οι εκτελέσεις μετά την αποτυχημένη θανατηφόρα ένεση στην Κρίστα Πάικ

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Όλες τις εκτελέσεις στο Τενεσί ανέστειλε μέχρι τουλάχιστον το τέλος του έτους ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, η οποία παρέμενε ζωντανή ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο δόσεων του θανατηφόρου φαρμάκου πεντοβαρβιτάλη.

On Wednesday night, September 30, 2026, Tennessee failed to execute Christa Pike after she survived two doses of a lethal injection drug. Following the botched procedure, Pike was rushed to an off-site hospital via ambulance, where she remains alive and is receiving medical care.… pic.twitter.com/27w3TzJF3c — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) October 1, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, μάρτυρες που βρίσκονταν στον θάλαμο εκτελέσεων στο Νάσβιλ ανέφεραν ότι η 50χρονη Πάικ ήταν ακόμη ξύπνια και στη συνέχεια ροχάλιζε έντονα περίπου 40 λεπτά μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης.

Το σωφρονιστικό τμήμα του Τενεσί ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα εκτός φυλακής. Η κατάστασή της δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι την Πέμπτη.

Ανεξάρτητη έρευνα διέταξε ο κυβερνήτης

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Μπιλ Λι ανακοίνωσε την αναστολή των εκτελέσεων και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

«Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής είναι μία από τις σοβαρότερες ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί περιμένουν να πραγματοποιείται με τρόπο που δεν είναι μόνο νόμιμος και συνταγματικός, αλλά και αποτελεσματικός», δήλωσε.

Ο Λι ζήτησε «ολοκληρωμένη εξέταση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη».

Η Ρόμπιν Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Death Penalty Information Center, χαρακτήρισε το περιστατικό «μοναδικό και χωρίς προηγούμενο».

Όπως ανέφερε, είναι γνωστές επτά άλλες περιπτώσεις καταδικασμένων στους οποίους παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την προσπάθεια τοποθέτησης ενδοφλέβιας γραμμής. Ωστόσο, δεν ήταν γνωστή μέχρι σήμερα περίπτωση ανθρώπου που παρέμεινε ζωντανός αφού του χορηγήθηκαν τα ίδια τα φάρμακα της εκτέλεσης.

«Περιττή αγωνία» καταγγέλλουν οι δικηγόροι της

Μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης πεντοβαρβιτάλης, οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν επείγον αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί ζητώντας να σταματήσει η διαδικασία.

Υποστήριξαν ότι η πελάτισσά τους υφίστατο «περιττή αγωνία» και ότι παραβιαζόταν το δικαίωμά της να μην υποβληθεί σε σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι η πολιτεία «για ακόμη μία φορά απέτυχε να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση», κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για δυσκολία πρόσβασης στις φλέβες, κατεστραμμένες φλέβες, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη και έλλειψη διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

Το σωφρονιστικό τμήμα απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε κάθε στάδιο του επίσημου πρωτοκόλλου εκτέλεσης.

Το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι γίνεται μετά τη δεύτερη δόση

Το πρωτόκολλο του Τενεσί προβλέπει τη χορήγηση δεύτερου σετ φαρμάκων εάν ο κρατούμενος δεν έχει πεθάνει μετά την πρώτη δόση.

Δεν προβλέπει, ωστόσο, τι πρέπει να γίνει εάν ο καταδικασμένος παραμένει ζωντανός και μετά τη δεύτερη χορήγηση.

Επτά δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την εκτέλεση στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Riverbend περιέγραψαν ότι η Πάικ εξακολουθούσε να ροχαλίζει όταν απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

«Φαίνεται ότι αυτό δεν εξελίχθηκε όπως έπρεπε. Όταν φύγαμε από το κτίριο, απ’ όσο γνωρίζαμε, πιθανότατα ήταν ακόμη ζωντανή», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζον Νορθ.

Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η Πάικ και ο τότε σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, ήταν 18 και 17 ετών αντίστοιχα όταν, μαζί με μία ακόμη νεαρή γυναίκα, βασάνισαν και σκότωσαν τη Σλέμερ, συμμαθήτριά τους στο Knoxville Job Corps.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στις ΗΠΑ λόγω της ιδιαίτερης αγριότητας του εγκλήματος. Η Πάικ δεν αρνήθηκε ποτέ τη δολοφονία και αργότερα διαγνώστηκε με ψυχικές διαταραχές. Εάν η εκτέλεση είχε ολοκληρωθεί, θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Η απόφαση του κυβερνήτη για αναστολή επηρεάζει και τη μοναδική άλλη εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί στην πολιτεία για το 2026. Ο Γκάρι Γουέιν Σάτον, ο οποίος βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων από το 1996, επρόκειτο να εκτελεστεί στις 3 Δεκεμβρίου.