Hellenic Train: Καθυστέρηση 134 λεπτών στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC56 λόγω τεχνικού προβλήματος

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Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφιξή της στον σταθμό Σ.Κ.Α.

Σύμφωνα με την Hellenic Train «άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον σταθμό της Οινόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 134 λεπτών. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρείχε στους 385 επιβάτες συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ διανεμήθηκαν νερά και σνακ».