Ουκρανία: Εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7 – «Επόμενο βήμα η παραγωγή» λέει ο Ζελένσκι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη έναν βαλλιστικό πύραυλο FP-7, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.
«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.
Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026
Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.
Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.