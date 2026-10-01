Ουκρανία: Εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7 – «Επόμενο βήμα η παραγωγή» λέει ο Ζελένσκι – ΒΙΝΤΕΟ

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη έναν βαλλιστικό πύραυλο FP-7, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.

«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.