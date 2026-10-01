Πεζεσκιάν: «Δεν θα αποφύγουμε ποτέ τον διάλογο με τις ΗΠΑ» – Σχέδια του Ιράν για δυναμική απάντηση σε πιθανή στρατιωτική επίθεση

«Το Ιράν δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς η Τεχεράνη ζυγίζει την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία πρότασή της για ανασύσταση της κατάπαυσης του πυρός στον Κόλπο.

«Δεν αποφύγαμε ποτέ από τις συνομιλίες, και ποτέ δεν θα τις αποφύγουμε, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοχοθετήσει τη χώρα μας τρεις φορές παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε ετοιμότητα το Ιράν για επιθέσεις

Στο μεταξύ, το Ιράν ετοιμάζει μια ευρύτερη και πιο δυναμική απάντηση αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ενόσω συνεχίζει τη διπλωματική ώθηση για την οποία Ιρανοί αξιωματούχοι σε ιδιωτικές συνομιλίες θεωρούν ότι δεν είναι πιθανό να επιτύχει.

Ο σχεδιασμός αντανακλά μια πεποίθηση στην ιρανική ηγεσία ότι τυχόν επανάληψη της εκστρατείας των ΗΠΑ θα πρέπει να συναντήσει μια ισχυρότερη από προηγουμένως απάντηση, ακόμη κι αν η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει την κλιμάκωση μέσω συνομιλιών.

Ανώτεροι διοικητές επανεξετάζουν σχέδια για διεύρυνση πιθανών στόχων πέρα από στοιχεία που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και πιθανόν σε τοποθεσίες εκτός Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν γνώστη των συζητήσεων.

Μετά την επιστροφή του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν από τη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, διοικητές και ανώτεροι αξιωματούχοι εστιάζουν στην έκταση και στον χρόνο της απάντησης αν η Ουάσινγκτον χτυπήσει ξανά. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, όμως ο σχεδιασμός έχει ενταθεί καθώς καμία πλευρά δεν δείχνει διάθεση για συμβιβασμό.

Αζίζι: Οι Ιρανοί είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν

Ο Χαμιντρεζά Αζίζι, ανώτερος Ιρανός αναλυτής στο International Crisis Group, είπε πως «η Τεχεράνη δεν είναι βέβαιη ακόμη αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει άλλη μία μεγάλη εκστρατεία ή αν θα επιλέξει πιο περιορισμένες επιθέσεις, όπως πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις». «Όμως οι Ιρανοί φαίνονται αποφασισμένοι να μην απαντήσουν συμβολικά με μία συμβολική κίνηση και αντ’ αυτού [φαίνονται αποφασισμένοι] να κλιμακώσουν με την ελπίδα της επαναφοράς της αποτροπής», είπε ο Χαμιντρεζά Αζίζι.

Σε ετοιμότητα οι φίλιες δυνάμεις του Ιράν

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ζυγίζει τους πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ στην περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Εξάλλου, οι αμερικανικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι καθόλου δημοφιλής στους Αμερικανούς, ενώ οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν πως η Τεχεράνη έδωσε οδηγίες σε συμμαχικές οργανώσεις στον Λίβανο, στην Υεμένη και στο Ιράκ να είναι έτοιμες να υποστηρίξουν το Ιράν σε περίπτωση νέας μεγάλης κλίμακας επίθεσης των ΗΠΑ.

Η οδηγία, είπαν, είναι να ετοιμαστούν για μια συντονισμένη απάντηση που θα εκτείνεται «από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή και εκτός της Μέσης Ανατολής». Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί ανοικτό έναν δίαυλο για διαπραγματεύσεις ακόμη κι αν ετοιμάζεται για ευρύτερο πόλεμο.

Πίσω από τους υπολογισμούς του Ιράν υπάρχει μια δεύτερη ανησυχία: αν η οικονομία του μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη αντιπαράθεση υπό τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που έχει αποκόψει τις εξαγωγές πετρελαίου, μια κρίσιμη πηγή εισοδήματος. Χρόνια κυρώσεων και αυξανόμενη οικονομική δυσπραγία ασκούν ήδη όλο και περισσότερη πίεση στους πολίτες του Ιράν.