Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε – Ο χρόνος πλησιάζει»

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Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προοπτική μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. Πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Τους βομβαρδίζουμε, κάνουμε συμφωνία, αλλά ο χρόνος πλησιάζει».

«Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Πηγή: Al Jazeera