Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε – Ο χρόνος πλησιάζει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προοπτική μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Δήλωσε ότι «ο χρόνος πλησιάζει» και η κατάσταση «θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Διεθνή Νέα

Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης.
  • Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμφωνίας, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. … Τους βομβαρδίζουμε, κάνουμε συμφωνία, αλλά ο χρόνος πλησιάζει».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προοπτική μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. Πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Τους βομβαρδίζουμε, κάνουμε συμφωνία, αλλά ο χρόνος πλησιάζει».

«Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Πηγή: Al Jazeera

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