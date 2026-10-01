Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε – Ο χρόνος πλησιάζει»

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προοπτική μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. Πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Τους βομβαρδίζουμε, κάνουμε συμφωνία, αλλά ο χρόνος πλησιάζει».
«Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
Q: You describe the Iranians as crazy. How do you get a deal done with crazy people?
Trump: Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up or make a deal. The time is coming. It’s gonna end very soon. pic.twitter.com/clzdx3jYvL
— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Πηγή: Al Jazeera