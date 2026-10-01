Foot Mercato: Πλέκει ξανά το εγκώμιο της Εθνικής – «Η Ελλάδα ανακαλύπτει μια νέα χρυσή γενιά»

Νέο εγκωμιαστικό αφιέρωμα στη νέα γενιά της Εθνικής Ελλάδας φιλοξενεί το γαλλικό Foot Mercato, αναδεικνύοντας την αγωνιστική της άνοδο, το πλούσιο ταλέντο και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν πλέον την ομάδα.

Το έγκυρο γαλλικό μέσο κάνει λόγο για μια νέα εποχή που μπορεί να επαναφέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η οποία διανύει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «μια νέα περίοδο αγωνιστικής αναγέννησης».

Το Foot Mercato ξεκινά την αναδρομή του από το έπος του 2004, που παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα, έχοντας ελάχιστες παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις μέχρι τότε, κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας διαδοχικά ισχυρές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία και η Τσεχία, πριν επικρατήσει δύο φορές της οικοδέσποινας Πορτογαλίας και στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην πορεία της Εθνικής στα Euro 2008 και 2012 και στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2010 και του 2014, πριν σταθεί στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αποκλεισμό από το Euro 2016, όταν η Ελλάδα τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της, έχοντας μάλιστα ηττηθεί και στα δύο παιχνίδια από τα Νησιά Φερόε.

Ακόμη, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα έμεινε εκτός των Euro 2020 και 2024, καθώς και των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2022 και του 2026, ενώ στα μπαράζ γνώρισε τον αποκλεισμό από την Κροατία για το Μουντιάλ του 2018 και από τη Γεωργία για το Euro 2024.

Μια νέα γενιά με ευρωπαϊκή προοπτική

Παράλληλα, το γαλλικό μέσο αναδεικνύει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων, με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει μετά την κατάκτηση του Conference League και της Youth League το 2024, ενώ ταυτόχρονα, στέκεται στη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, από τις οποίες έχουν αναδειχθεί ποδοσφαιριστές που πήραν τον δρόμο για σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επιπλέον, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η πλειονότητα των διεθνών αγωνίζεται πλέον εκτός Ελλάδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους Τζολάκη, Μανδά, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τσιμίκα, ενώ ιδιαίτερη μνεία κάνει στη νέα γενιά των Μουζακίτη, Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλη, Ιωαννίδη, Παυλίδη και Τζίμα, που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το μέλλον της Εθνικής.

Τέλος, το Foot Mercato καταλήγει πως η Ελλάδα, μολονότι δεν έχει επιστρέψει στο επίπεδο του 2004, διαθέτει όμως πλέον μια νέα γενιά ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα εποχή, με την Εθνική να δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει ξανά τη θέση της στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό προσκήνιο.