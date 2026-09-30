«Τσουνάμι» καταγγελιών για τις παράνομες επιδοτήσεις στα βιολογικά – Αγρότης πήρε το 2025 χρήματα ενώ είχε παραδώσει ανάλυση εδάφους του 2019

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Πληθαίνουν οι καταγγελίες για επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τους ελλιπείς ελέγχους, εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις για δήθεν βιολογικές καλλιέργειες.

Πραγματικοί και πιστοποιημένοι κτηνοτρόφοι της Καστοριάς κατήγγειλαν μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι συνάντησαν κλειστές πόρτες, όταν επιχείρησαν να ενημερώσουν τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, για τις παράνομες επιδοτήσεις και μάλιστα πριν αποκαλυφθεί η έκθεση της Επιτροπής.

«Έχουμε πάει σε όλους τους υπουργούς με τη σειρά. Όχι έχει αρνηθεί, δεν έχει δεχτεί να μας δει καν» ανέφερε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος,

Από την πλευρά τους, πηγές του αρμόδιου υπουργείου ανέφεραν στον ANT1: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων».

«Από το 2020 που ανακαλύψαμε το κόλπο το είπαμε σε όλους τους υπουργούς, πήγαμε στην εισαγγελία, το 20 και το 21 και δεν έγινε τίποτα. Και ήρθε η ευρωπαϊκή εισαγγελία το 2025 να ανασύρει την υπόθεση» πρόσθεσε ο κ. Μόσχος .

Τι δείχνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έλλειψη αξιοπιστίας, κρίσιμες αδυναμίες. Με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζονται οι εργασίες του Οργανισμού Πιστοποίησης της χώρας μας στην έκθεση των 40 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποκάλυψε ο ANT1. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε χρόνο οι βιοκαλλιεργητές υποχρεούνται να διενεργούν ανάλυση εδάφους στα χωράφια τους και να την υποβάλλουν για έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκων.

Ωστόσο, η Επιτροπή ανακάλυψε πως αγρότης στην αίτησή του για το 2025 παρέδωσε στον ελεγκτικό φορέα ανάλυση εδάφους του 2019. Και μάλιστα έλαβε κανονικά την επιδότηση. Σε άλλη περίπτωση αγρότης δεν προσκόμισε καθόλου ανάλυση εδάφους, παρόλα αυτά πήρε και αυτός την επιδότηση για το 2025.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει πιάσει πάτο. Μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις με ένα απλό τιμολόγιο ζωοτροφών» ανέφερε αγροκτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς

«Τους φτιάχνουν ψεύτικα χαρτιά για να μπορούν να παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν καν κτήματα», καταγγέλλει ο βιοκαλλιεργητής Δημήτρης Κοντός.

Σε άλλη περίπτωση, κτηνοτροφική επιχείρηση διαθέτει κανονικά πιστοποίηση βιολογικής κτηνοτροφίας, ωστόσο, δεν έχει ελεγχθεί εάν οι βοσκότοποι είναι όντως βιολογικοί.

Το σύστημα, ως έχει μέχρι τώρα τουλάχιστον, επιτρέπει την πληρωμή σε όποιον κάνει αίτηση και υπαχθεί στο πρόγραμμα, πριν αυτός ελεγχθεί.