ΗΠΑ: Άνδρας μπούκαρε με αυτοκίνητό του σε κλειστό σούπερ μάρκετ επειδή ήθελε… τουαλέτα – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στην είσοδο σούπερ μάρκετ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ο λόγος; Χρειαζόταν επειγόντως τουαλέτα και εκνευρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι οι πόρτες του καταστήματος ήταν κλειδωμένες.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 16:28 τοπική ώρα, στην πόλη Ρόζενμπεργκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, την οποία επικαλείται το περιοδικό People.

Όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, ένας άνδρας, γνωστός στις ίδιες, επιτάχυνε σκόπιμα με το όχημά του και προσέκρουσε στην είσοδο του φαρμακείου που λειτουργεί εντός του σούπερ μάρκετ Kroger, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Εκνευρίστηκε επειδή βρήκε τις πόρτες κλειδωμένες

Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε την ασυνήθιστη αιτία πίσω από την ενέργειά του.

«Η περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι ο οδηγός χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και εκνευρίστηκε επειδή οι πόρτες ήταν κλειδωμένες», ανέφερε η αστυνομία του Ρόζενμπεργκ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το περιστατικό με χιούμορ.

«Υποθέτουμε ότι όταν σε πιάνει η ανάγκη, σε πιάνει… Ωστόσο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να βρίσκετε ένα κατάστημα που είναι ανοιχτό για να κάνετε τη δουλειά σας», ανέφεραν χαρακτηριστικά, παίζοντας με τη διπλή σημασία της αγγλικής λέξης «business».



Έσπασε τις γυάλινες πόρτες και εισέβαλε στο κατάστημα

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών.

Το αυτοκίνητο διέλυσε τις γυάλινες συρόμενες πόρτες και εισχώρησε αρκετά μέτρα στο εσωτερικό του καταστήματος, αφήνοντας πίσω του σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής την ταυτότητα του οδηγού.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση λόγω της ασυνήθιστης αιτίας που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε τον άνδρα να προκαλέσει τόσο εκτεταμένες ζημιές, στην προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση σε μία τουαλέτα.