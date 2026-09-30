Συνελήφθη και ανακρίνεται ο πιλότος της Flydubai: Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία – «Επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο» λέει ο Νετανιάχου

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Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το περιστατικό στην πτήση της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και φέρεται να επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος μαζί με τους επιβάτες του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, Ισραηλινοί επιβάτες κατάφεραν, μαζί με μέλη του πληρώματος, να εισβάλουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, ενώ το αεροσκάφος είχε αρχίσει να χάνει ύψος.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν τη χώρα, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το CNN. «Προφανώς προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβαίνοντες», πρόσθεσε.

«Το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να βυθίζεται»

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με έναν από τους Ισραηλινούς επιβάτες, ο οποίος του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αέρα.

«Μίλησα με έναν από τους Ισραηλινούς επιβάτες. Μου είπε ότι το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να βυθίζεται», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μετέφερε ο πρωθυπουργός, ο επιβάτης κατάφερε να εισέλθει στο πιλοτήριο μαζί με μέλος του πληρώματος και να ακινητοποιήσει τον επιτιθέμενο.

«Μου είπε ότι με κάποιον τρόπο κατάφερε να μπει στο πιλοτήριο μαζί με ένα μέλος του πληρώματος και ότι από κοινού εξουδετέρωσαν τον πιλότο που είχε μαχαιρώσει τον άλλον, ενώ προσπαθούσε να προκαλέσει δολιοφθορά στα συστήματα του αεροσκάφους», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Όπως πρόσθεσε, άλλα μέλη του ιπτάμενου πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος μπήκαν στη συνέχεια στο πιλοτήριο και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την πτήση.

🔴 Vol FlyDubai : « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote » Une nouvelle vidéo montre les instants suivant l’intervention des passagers à bord du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv. « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote ici », affirme un homme dans la… pic.twitter.com/KYxU0tl8tL — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 30, 2026

Συνελήφθη ο πιλότος – Ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

«Διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ασφάλεια των επιβατών και την επιστροφή τους στην πατρίδα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Ισραηλινοί.

Η αναγκαστική προσγείωση και οι αρχικές καταγγελίες για τρομοκρατική επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ.

Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, έπειτα από σήμα κινδύνου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

BREAKING: Passenger footage captures panic aboard a Flydubai flight as the aircraft reportedly plunges 17,000 feet during a violent confrontation between the pilots, with passengers seen running toward the cockpit. pic.twitter.com/2quMsMEuXI — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2026

«Ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν», είχε δηλώσει.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες Ισραηλινών αξιωματούχων, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, προτού επέμβουν μέλη του πληρώματος και επιβάτες.

Οι αρχές του αεροδρομίου Ταμπούκ είχαν ανακοινώσει ότι έλαβαν σήμα κινδύνου στις 8:44 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.

Παρά τις δηλώσεις της ισραηλινής ηγεσίας, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζουν την ανάκριση του συλληφθέντος πιλότου.

WATCH: Moment the FLYDUBAI plane landed in Saudi Arabia safely pic.twitter.com/yDPuXgNlWb — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Flydubai: «Άγνωστοι οι λόγοι για τον καβγά μεταξύ των πιλότων»

Η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων, η Flydubai, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τους λόγους του καβγά που συνέβη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, και το οποίο αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

«Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».