Ελλάδα – Ολλανδία: Νέο πλήγμα για τους «οράνιε» ενόψει του αγώνα με την Εθνική για το Nations League

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Νέο πρόβλημα προέκυψε για την εθνική Ολλανδίας πριν από τον αγώνα με την Ελλάδα για το Nations League, καθώς ο Γιαν Πολ φαν Χέκε τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «De Telegraaf», ο Γιαν Πολ φαν Χέκε αποχώρησε από την αποστολή των «Οράνιε», καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι, το οποίο αποκόμισε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της περασμένης Κυριακής με τη Σερβία.

Ο αμυντικός επιχείρησε να συμμετάσχει το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου στην τελευταία προπόνηση της Ολλανδίας πριν από την αναχώρηση για την Ελλάδα, ωστόσο αναγκάστηκε να σταματήσει πρόωρα. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της 1ης Οκτωβρίου και επιστρέφει στην Tottenham Hotspur.

Η ολλανδική ομάδα δεν πρόκειται να καλέσει αντικαταστάτη και, μετά την αποχώρηση του Φαν Χέκε, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με 23 ποδοσφαιριστές.

Η πιθανή επιλογή για την άμυνα

Ο Γιούριεν Τίμπερ αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για να καλύψει το κενό του Φαν Χέκε στο αρχικό σχήμα. Ο αμυντικός της Άρσεναλ αντιμετώπιζε μικροπροβλήματα στους προσαγωγούς, ωστόσο επέστρεψε στη δράση με την εθνική Ολλανδίας στον αγώνα απέναντι στη Σερβία.

Παράλληλα, στην αποστολή επέστρεψε ο Τζίβαϊ Ζέχιελ, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στην ομάδα κατά την έναρξη της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά αγωνίστηκε την περασμένη Παρασκευή με την Κ21 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Νορβηγίας. Ο ποδοσφαιριστής της Φέγενορντ περιμένει ακόμη την πρώτη συμμετοχή του με την εθνική ανδρών.

Η Ολλανδία έχει αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών το τελευταίο διάστημα. Οι Μάλεν και Κλάιφερτ αποχώρησαν πριν από τον αγώνα με τη Γερμανία, ενώ οι Μπρόντμπεϊ, Χεερτούιντα και Χάπκο επέστρεψαν πρόωρα στις ομάδες τους εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού.

Μετά την αναμέτρηση με την Ελλάδα, η Ολλανδία θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σε αυτό το διάστημα των διεθνών αγώνων την Κυριακή, όταν θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Αϊντχόβεν.