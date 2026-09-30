Euroleague: Με στόχο το «2 στα 2» ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν

Το δύο στα δύο επί γαλλικών ομάδων θα επιδιώξει να κάνει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη (30/9), στις 21:15, όταν υποδέχεται τη Βιλερμπάν, για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Oι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησαν με 91-72 της Παρί στην πρεμιέρα και τώρα περιμένουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την απώλεια του τίτλου στο Super Cup και επικεντρώνεται στη Euroleague, μετρώντας πάντως σημαντικές απουσίες όπως είναι αυτές των Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, ενώ αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον δεξιό προσαγωγό. Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Βιλερμπάν.

Η Βιλερμπάν μπήκε με το… δεξί στη Euroleague, νικώντας εντός έδρας με 84-74 την επόμενη αντίπαλο των «πρασίνων» (σ.σ. 3η αγωνιστική), Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο 36χρονος φόργουορντ με θητεία στο ΝΒΑ είχε σημειώσει 19 πόντους κόντρα στους Ισραηλινούς με 4/5 τρίποντα! Ο Αυστραλός ΝΒΑερ Πάτι Μιλς είχε πετύχει 15 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα, μοιράζοντας και 5 ασίστ. Ο έμπειρος σέντερ Τζόελ Μπόλομποϊ που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό αποτελεί αξιόπιστη λύση στη ρακέτα για τον γαλλικό σύλλογο που φέτος πιάνει υψηλά σκορ και έχει υψηλότερους στόχους στη Euroleague εν συγκρίσει με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τερμάτιζε στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στη 2η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93

91-93 Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 100-76

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 80-81

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 111-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-85

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 79-92

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενέρμπαχτσε 2-0

Βαλένθια 2-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0

Ντουμπάι 2-0

Παρτιζάν 2-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Μπαρτσελόνα 1-1

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-1

Αναντολού Εφές 1-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1

Μπάγερν Μονάχου 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Μπεσίκτας 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

Παρί 0-2

Βίρτους Μπολόνια 0-2

Μπασκόνια 0-2

Ερυθρός Αστέρας 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης 0-2