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Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

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ΤΕΕΜ - Αθήνα
φωτογραφία αρχείου
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές καθώς λίγο μετά τις 15:00 εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τo σακίδιο εντόπισε ένας περαστικός στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία σε δρόμους γύρω από την πλατεία.

Από τον έλεγχο του ΤΕΕΜ δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος και αποκατάσταθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

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