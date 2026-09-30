LIVE UPDATE
Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Καστοριά: Στο νοσοκομείο δασκάλα που δέχτηκε επίθεση από 24χρονο μέσα στο σχολείο – Συνελήφθη ο δράστης

Μια δασκάλα στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς δέχτηκε επίθεση από έναν 24χρονο άνδρα, ο οποίος εισήλθε στον σχολικό χώρο το μεσημέρι της Τετάρτης 30/9. Η εκπαιδευτικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έχασε τις αισθήσεις της από το χτύπημα, ενώ ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σχολείο μαθητής
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δασκάλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού δέχτηκε επίθεση από έναν 24χρονο μέσα στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς.
  • Ο 24χρονος εισήλθε στον σχολικό χώρο και, όταν η δασκάλα τον παρότρυνε να απομακρυνθεί, της επιτέθηκε με μια δυνατή μπουνιά στο στήθος.
  • Η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της από το χτύπημα, ενώ ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκε μία δασκάλα, η οποία δέχτηκε επίθεση από έναν 24χρονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 24χρονος εισήλθε στον σχολικό χώρο, προκειμένου να παραλάβει, όπως είπε, έναν φίλο του. Ο νεαρός, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, κινήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το σχολικό κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία εξωσχολικού ατόμου τον πλησίασε και τον παρότρυνε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου.

Την χτύπησε με μπουνιά

Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος.

Το χτύπημα ήταν σφοδρότατο, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να χάσει τις αισθήσεις της και να σωριαστεί στο έδαφος. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την εκπαιδευτικό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος.

Συνελήφθη ο δράστης

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ