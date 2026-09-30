Καστοριά: Στο νοσοκομείο δασκάλα που δέχτηκε επίθεση από 24χρονο μέσα στο σχολείο – Συνελήφθη ο δράστης

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκε μία δασκάλα, η οποία δέχτηκε επίθεση από έναν 24χρονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 24χρονος εισήλθε στον σχολικό χώρο, προκειμένου να παραλάβει, όπως είπε, έναν φίλο του. Ο νεαρός, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, κινήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το σχολικό κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία εξωσχολικού ατόμου τον πλησίασε και τον παρότρυνε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου.

Την χτύπησε με μπουνιά

Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος.

Το χτύπημα ήταν σφοδρότατο, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να χάσει τις αισθήσεις της και να σωριαστεί στο έδαφος. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την εκπαιδευτικό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος.

Συνελήφθη ο δράστης

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.