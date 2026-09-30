Ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς σε Ασπρόπυργο και Κορωπί – Συνολικά 19 συλλήψεις

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Ταυτόχρονες εδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν, το πρωί της Τρίτης, σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο και το Κορωπί, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου συμμετείχαν αστυνομικοί της Δυτικής Αττικής, ειδικές επιχειρησιακές ομάδες της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και της Τροχαίας, ενώ στις έρευνες συνέβαλε ακόμη και αστυνομικός σκύλος, όπως και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που επιτηρούσε από αέρος.

Συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης κ.ά.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αποξήλωσε καλώδια μήκους 1.120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 ρευματοδιακοπές.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής μαζί με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν ευρεία επιχείρηση σε οικισμούς του Κορωπίου.

Συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και παράβαση της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις για παράβαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος, παράβαση του οικοδομικού κανονισμού και του ΚΟΚ. Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα.