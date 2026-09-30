Ρίο Άβε: Σε δύσκολη θέση ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος – «Κοντά στον Βάσκο Σεάμπρα» λέει ο Ρομάνο

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Η Ρίο Άβε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα, εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου στην τεχνική ηγεσία της πορτογαλικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Ρίο Άβε εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 43χρονου προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Αρούκα από τον Οκτώβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά το αρνητικό ξεκίνημα της Ρίο Άβε στο φετινό πρωτάθλημα. Στις πρώτες επτά αγωνιστικές, η ομάδα έχει καταγράψει μόλις μία νίκη και μία ισοπαλία, ενώ έχει γνωρίσει πέντε ήττες.

Οι επαφές με τον Βάσκο Σεάμπρα

Ο Βάσκο Σεάμπρα έχει μέχρι στιγμής με την Αρούκα τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Οκτώβριο του 2024.