Χαμός στο WNBA: Έξαλλη η Έι Τζα Γουίλσον με οπαδό των Ιντιάνα Φίβερ – Δείτε το βίντεο

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Ένταση και στιγμές μεγάλης εκνευρισμού σημάδεψαν τη δεύτερη αναμέτρηση των πλέι οφ του WNBA ανάμεσα στις Ιντιάνα Φίβερ και τις Λας Βέγκας Έισες, όπου οι Φίβερ επικράτησαν με 99-89 και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1.

Η σούπερ σταρ των Έισες, Έι Τζα Γουίλσον, είχε θερμό επεισόδιο με φίλαθλο στις γραμμές του παρκέ του «Gainbridge Fieldhouse», σε μια φάση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ίδιας αλλά και των συμπαικτριών της.

Το επεισόδιο και η τεχνική ποινή

Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου. Στην προσπάθειά της να πάρει θέση στο ποστ, η Γουίλσον μπλέχτηκε με τη Σόφι Κάνινγχαμ, η οποία έπεσε στο παρκέ.

It looks like all he said here was “it’s on you” and pointed at her (lol) but if the fan was let back in, it couldn’t have been that bad………….. 👀 https://t.co/AxaPSxb1Y6 pic.twitter.com/Zu3Fh8DNBm — allison (@_girltalk) September 30, 2026



Στη συνέχεια, η Γουίλσον κατευθύνθηκε προς τη μπασκέτα και την τελική γραμμή, έβγαλε το προστατευτικό μασελάκι από το στόμα της και άρχισε να φωνάζει και να υποδεικνύει με το δάχτυλο έναν οπαδό που βρισκόταν στις δύο πρώτες σειρές.



Παρότι η ίδια απομακρύνθηκε τελικά από το σημείο, οι συμπαίκτριές της από το Λας Βέγκας πλησίασαν για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον φίλαθλο.

Μετά την ολοκλήρωση του επεισοδίου, οι διαιτητές χρέωσαν τη Γουίλσον με τεχνική ποινή.

Ξέσπασε η Γουίλσον

Η τέσσερις φορές MVP του WNBA ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα της, χαρακτήρισε όμως απαράδεκτη τη συμπεριφορά του οπαδού απέναντί της.

Angle from the stands showing full view of A’ja Wilson’s altercation with fan in Indiana, via @ericaf455:pic.twitter.com/Lrr84W8eI1 — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) September 30, 2026



«Αν δω έναν άνδρα να έρχεται προς το μέρος μου, να κάνει βήματα προς εμένα και να με δείχνει, δεν με νοιάζει καθόλου τι είπες. Δεν με νοιάζει καθόλου πώς το είπες, ο τόνος της φωνής, αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε η Γουίλσον μετά το παιχνίδι.

A’ja Wilson on her altercation with a fan in Game 2 vs. the Fever, via @robinlundberg: “If I see a man come at me, taking steps towards me and pointing at me… I don’t give a damn what you said … It’s unacceptable.”pic.twitter.com/gBqo5WtPBL — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) September 30, 2026



«Δεν με ξέρεις για να κάνεις βήματα προς το μέρος μου και να με δείχνεις. Δεν ανέχομαι τέτοιες μ@λ@κ!ες. Αυτό εκεί ήταν απαράδεκτο. Το πώς επέστρεψε στο παιχνίδι επειδή είπαν ότι δεν έκανε τίποτα, φυσικά και έκανε».

Η ανακοίνωση των Φίβερ για τον οπαδό

Από την πλευρά τους, οι Ιντιάνα Φίβερ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους μετά το ματς ότι ο εμπλεκόμενος φίλαθλος δεν αποβλήθηκε από το γήπεδο, καθώς κρίθηκε ότι δεν παραβίασε την πολιτική συμπεριφοράς του γηπέδου.

«Έπειτα από αναφορά για σχόλιο που κατευθύνθηκε προς παίκτρια, η ασφάλεια του γηπέδου μίλησε με τον εμπλεκόμενο φίλαθλο και με μάρτυρες», ανέφερε η ομάδα. «Η ασφάλεια έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς Φιλάθλων και ο οπαδός δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο. Θεωρούμε το ζήτημα λήξαν».

Η προπονήτρια των Έισες, Μπέκι Χάμον, δήλωσε περισσότερο από έκπληκτη βλέποντας τη Γουίλσον να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.

«Οπότε ό,τι κι αν έγινε, μπορώ να σας πω ότι ένιωσε τεράστια έλλειψη σεβασμού εκείνη τη στιγμή», ανέφερε η Χάμον στους δημοσιογράφους.

«Δεν την έχω ξαναδεί ποτέ να αντιδρά έτσι, ποτέ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και τα σχόλια της αναλύτριας του Prime Video, ΛαΤσίνα Ρόμπινσον, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης.

«Ξέρεις ότι κάτι ειπώθηκε, γιατί δεν βλέπεις τέτοιου είδους αντίδραση από την Έι Τζα Γουίλσον. Αυτό δεν ταιριάζει καν με τη συμπεριφορά της, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο», σημείωσε η Ρόμπινσον.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Λας Βέγκας για το Game 3.

Πηγή: New York Post