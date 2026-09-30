Τζένη Κατσίγιαννη: «Όταν δουλεύεις νύχτα, οτιδήποτε και να κάνεις, το ξενύχτι επιβαρύνει και τον οργανισμό»

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Στη «Super Κατερίνα» μίλησε η Τζένη Κατσίγιαννη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια στη συνέντευξή της, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, αναφέρθηκε στο επάγγελμά της και τη δυσκολία που υπάρχει στο να εργάζεται κανείς το βράδυ, ενώ εξομολογήθηκε και το ποια είναι η μεγαλύτερή της αγωνία ως μητέρα.

«Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, τελείωσε ένα υπέροχο καλοκαίρι, βρεθήκαμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και τώρα στα καβούκια μας», είπε αρχικά στη συνέντευξή της, η Τζένη Κατσίγιαννη.

Μιλώντας για τα παιδιά της, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Έχουμε μπει σε τάξη, δραστηριότητες, κλπ. Γιατί εμείς έχουμε και δύο και τρεις ρόλους, όχι μόνο το επάγγελμα της τραγουδίστριας».

Σε ερώτηση για το πώς τα συνδυάζει, απάντησε: «Κάθε δουλειά είναι απαιτητική, αλλά όταν δουλεύεις νύχτα, οτιδήποτε και να κάνεις, ας πούμε και να κάθεσαι, το ξενύχτι επιβαρύνει και τον οργανισμό».

«Η μεγαλύτερή μου αγωνία ως μητέρα, είναι να πορευτούν στη ζωή τους στο μέλλον, με καλούς ανθρώπους. Γιατί αυτό σπανίζει στις μέρες μας», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.