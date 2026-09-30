Ο Φώτης για την Εθνική, η Ελένη για εκείνον

Η σύντομη επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη και της Ελένης Βουλγαράκη στην Ελλάδα και η σταθερή στήριξη της παρουσιάστριας στον διεθνή ποδοσφαιριστή στις υποχρεώσεις του με τη «γαλανόλευκη».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eπιστροφή στην Ελλάδα για λίγες ημέρες για την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη. Η παρουσιάστρια ακολούθησε τον σύντροφό της ο οποίος ταξίδεψε από την Πορτογαλία -αφού το όνομά του βρέθηκε στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς– προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική Ελλάδας για τις υποχρεώσεις της στο UEFA Nations League. Ο 26χρονος επιθετικός έχοντας ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών που τον είχαν κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού έχοντας ξεκινήσει θετικά τη σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας.

Η Ελ. Βουλγαράκη μόλις έφτασε στην Ελλάδα είχε την ευκαιρία να συναντήσει καλούς φίλους της, αλλά και να παραβρεθεί σε καλέσματα. Την περασμένη Δευτέρα μάλιστα, έδωσε το «παρών» σε πρόσκληση γνωστού γαλλικού οίκου αρωμάτων στο «Island Athens Riviera» και συνάντησε τη Φωτεινή Πετρογιάννη, με την οποία τις συνδέει κάτι παραπάνω από φιλία, αφού μαζί με τον Φ. Ιωαννίδη ήταν μάρτυρες στον πολιτικό γάμο της.

Συγγενείς και φίλοι τόσο του διεθνούς ποδοσφαιριστή όσο και της γλυκιάς παρουσιάστριας κατάφεραν έστω και για λίγο να δουν το αγαπημένο ζευγάρι που πλέον δηλώνει ως μόνιμη κατοικία τη Λισσαβώνα. Η Ελένη από τις αρχές του 2026 σταμάτησε τις δραστηριότητες που απαιτούσαν φυσική παρουσία στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λισσαβώνα για να στηρίζει τον αγαπημένο της.

Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις αναμετρήσεις της Εθνικής και στον σύντροφό της, η ραδιοφωνική παραγωγός είχε την ευκαιρία να περάσει όμορφες στιγμές στην αγαπημένη της Αθήνα.