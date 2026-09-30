Ξεσπά ο Μόργκαν Φρίμαν για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Η αντιγραφή της φωνής μου είναι κλοπή – Προσλάβετε δικηγόρους»

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Την αντίθεσή του στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αναπαραγωγή της φωνής του εξέφρασε ο Μόργκαν Φρίμαν, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «κλοπή» και προειδοποιώντας όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με αντίστοιχα περιστατικά να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα συχνότερα για την αναπαραγωγή φωνών γνωστών προσώπων και τη δημιουργία deepfakes, ο Φρίμαν μίλησε στο ITV News για τους κινδύνους που δημιουργούνται.

«Από τη μία πλευρά, είναι αρκετά ωραίο. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για κλοπή. Προσλάβετε δικηγόρους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, παράλληλα, στη δυσκολία εντοπισμού της προέλευσης τέτοιου περιεχομένου, καθώς τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον τη δημιουργία ολοένα και πιο πειστικών ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Το ζήτημα της μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής φωνής και εικόνας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία σύγκρουσης μεταξύ της βιομηχανίας του θεάματος και των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ηθοποιοί, μουσικοί και άλλοι δημιουργοί ζητούν ισχυρότερες εγγυήσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την εικόνα, τη φωνή και την ψηφιακή τους ομοιότητα, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Η τεχνολογία μπορεί πλέον να δημιουργήσει ρεαλιστικό υλικό χωρίς τη φυσική παρουσία του καλλιτέχνη, δημιουργώντας νέα ερωτήματα γύρω από τη συναίνεση, την αμοιβή και τα δικαιώματα πάνω στην ψηφιακή ταυτότητα.