Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και της έριξα δυο χαστούκια» υποστηρίζει ο πατέρας της 4χρονης που χτύπησε τη διευθύντρια – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Αναστάτωση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε προαύλιο νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, όπου η διευθύντρια σε έξαλλη κατάσταση, όπως κατέγραψε και βίντεο, φώναζε στα παιδιά, είχε λεκτική αντιπαράθεση με έναν μεγαλύτερο μαθητή, ενώ ένας πατέρας της επιτέθηκε χτυπώντας την στο πρόσωπο

Για το συγκεκριμένο γεγονός μία μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, μετά τη μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός.

Ο σύζυγος της γυναίκας ο οποίος χειροδίκησε σε βάρος της δασκάλας μίλησε στο MEGA, υποστηρίζοντας ότι η εκπαιδευτικός πρώτα χτύπησε την τεσσάρων ετών κόρη του, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

«Είχα θολωθεί τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια. Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι, 4 χρονών, στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Για το σοβαρό όσο και βίαιο επεισόδιο διενεργείται ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διονύσης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, εκτός από την ΕΔΕ, για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου – Με κάταγμα στο νοσοκομείο

Με κάταγμα στη μύτη και μώλωπες το κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η διευθύντρια δέχτηκε την επίθεση. Η ίδια υποστηρίζει στο βίντεο ότι ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά, όπως υποστηρίζει ο πατέρας που χειροδίκησε σε βάρος της.

Σε επικοινωνία που είχε το Mega με τη διευθύντρια, αυτή ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις από γονείς είναι συχνό φαινόμενο, πράγμα που δεν είναι ανεκτό από άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν αντέχουν και αποχωρούν από το νηπιαγωγείο. Η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει «αντέξει πολύ» σε αυτό το νηπιαγωγείο.

Το αρχικό βίντεο με τη δασκάλα σε έξαλλη κατάσταση

Στο αρχικό βίντεο που το έχει τραβήξει κάποιος ιδιώτης, ακούγεται η νηπιαγωγός να φωνάζει πολύ έντονα στα παιδιά, με αφορμή, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, ζημιές στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Χρησιμοποιεί δε και υβριστικές εκφράσεις, χωρίς όμως να είναι σαφές εάν χειροδικεί σε βάρος κάποιου παιδιού.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων.