Οριστικό «λουκέτο» στην Πολεοδομία Μυκόνου – Τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της υπηρεσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Οριστικό “λουκέτο” μπήκε στην Πολεοδομία Μυκόνου, μετά το μπαράζ αποκαλύψεων για διαφθορά και παρατυπίες σε χιλιάδες υποθέσεις αυθαιρεσιών. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που βρίσκεται στο επίκεντρο σαρωτικού ελέγχου από τις Εσωτερικές Υποθέσεις τέθηκε σε αργία.

Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και η υπηρεσία σφραγίστηκε αυτή τη φορά οριστικά, μετά το ντόμινο αποκαλύψεων και το πολυήμερο «ξεσκόνισμα» από τους Αδιάφθορους. Έγγραφα, εξαφανισμένοι φάκελοι, υπηρεσιακό υλικό και ψηφιακά δεδομένα μπήκαν στο μικροσκόπιο.

«Ναι, η απάντηση είναι ναι, μπαίνει λουκέτο. Εγώ άσκησα το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος και τον έθεσα σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του» δήλωσε στον ANT1 ο δήμαρχος του νησιού, Χρήστος Βερώνης. «Η πολεοδομία κλείνει και θα πρέπει να μεταφερθεί αλλού, ή άμεσα θα πρέπει να πάει στην πολεοδομία της Σύρου ή, όπως λέει το ίδιο το υπουργείο, στο κτηματολόγιο» συνέχισε.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καρατομήθηκε και τέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες σε αργία από τον δήμαρχο. «Δικαιωματικά, ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υπάλληλος.

Η έρευνα των Αδιάφθορων

Επί τρία μερόνυχτα την περασμένη εβδομάδα, οι Αδιάφθοροι έκαναν άνω κάτω τα γραφεία της Πολεοδομίας Μυκόνου. Σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα: απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος των Αδιάφθορων στο σπίτι του κατηγορουμένου στη Μύκονο έβγαλε «λαβράκι». Εκτός από πλήθος υπηρεσιακών εγγράφων της ΥΔΟΜ που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν αμφορέα.

«Φωνάζαμε συνέχεια, κάθε μέρα, κάναμε χαρτιά και οδηγίες προς την ήδη λειτουργούσα πολεοδομία. Από τον Φεβρουάριο του ’24, δηλαδή έναν μήνα μετά που αναλάβαμε καθήκοντα, στείλαμε αυστηρότατα χαρτιά και στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στο ΥΠΕΝ και πήγα και ο ίδιος. Έτσι λοιπόν ήρθε η Αρχή Διαφάνειας (…) και ανέφερε στο τελικό κείμενο ότι δεν πρέπει να διωχθεί ή να ασκηθεί κάτι εις βάρος συγκεκριμένου υπαλλήλου λόγω της υποστελέχωσης» τόνισε ακόμη ο δήμαρχος Μυκόνου.

Και αυθαίρετο κτίσμα απέναντι από αρχαιολογικό χώρο

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται ήδη μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον του προϊσταμένου της Πολεοδομίας ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης. Σύμφωνα με την καταγγελία, γνωστός επιχειρηματίας του νησιού ανέγειρε αυθαίρετο κτίσμα 1.200 τετραγωνικών μέτρων απέναντι από αρχαιολογικό χώρο.

Ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης αναφέρει πως: «Είχα προβεί σε μήνυση προσωπικά κατά του διευθυντή της Πολεοδομίας Μυκόνου. Παρά τις εισαγγελικές παραγγελίες να συμμορφωθεί και να επιδείξει την ελάχιστη προσοχή στα καθήκοντά του, αρνούνταν πεισματικά να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά του και συνέχιζαν να γίνονται αυθαίρετες κατασκευές. Εκτεταμένες κατασκευές κατέληξαν στην ανέγερση κτιρίου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, που ξεκίνησε με άδεια μικρής κλίμακας, δηλαδή για να γίνουν επισκευές σε κάτι κεραμίδια — απέναντι από αρχαιολογικό χώρο.»