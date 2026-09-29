Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες έπειτα από άγρια συμπλοκή κρατουμένων

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Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, αλλοδαποί κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες.

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.