Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες έπειτα από άγρια συμπλοκή κρατουμένων

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, εκ των οποίων ένας φέρει σοβαρά τραύματα.

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Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού, μεταξύ κρατουμένων.
  • Αλλοδαποί κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα.
  • Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Λαμίας, με έναν εξ αυτών να φέρει σοβαρά τραύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, αλλοδαποί κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες.

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

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