Άνω Λιόσια: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου – Με κάταγμα στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και μώλωπες μετά από επίθεση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο. Η επίθεση φέρεται να ακολούθησε τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να απευθύνεται έντονα σε μικρά παιδιά, με τους γονείς να ισχυρίζονται ότι χτύπησε ένα παιδί, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

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Κοινωνία

Άνω Λιόσια, νηπιαγωγός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και μώλωπες στο κεφάλι.
  • Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Η διευθύντρια, που καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται έντονα σε παιδιά, υποστηρίζει ότι ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με κάταγμα στη μύτη και μώλωπες το κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, που καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται έντονα σε παιδιά.

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η διευθύντρια δέχτηκε την επίθεση. Η ίδια υποστηρίζει στο βίντεο ότι ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά.

Είχε προηγηθεί άλλο βίντεο το οποίο έδειχνε την εκπαιδευτικό να φωνάζει και να ωρύεται σε μικρά παιδιά 4 και 5 ετών. Οι γονείς ισχυρίζονται ότι είδαν την εκπαιδευτικό να χτυπά ένα παιδί. Η διευθύντρια το αρνείται κατηγορηματικά. Για το ζήτημα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και εκεί θα προσδιοριστεί εάν θα επιβληθούν κυρώσεις στην διευθύντρια.

Σε επικοινωνία που είχε το Mega με την διευθύντρια, αυτή ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις από γονείς είναι συχνό φαινόμενο, πράγμα που δεν είναι ανεκτό από άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν αντέχουν και αποχωρούν από το νηπιαγωγείο. Η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει «αντέξει πολύ» σε αυτό το νηπιαγωγείο.

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