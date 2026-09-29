Άνω Λιόσια: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου – Με κάταγμα στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Με κάταγμα στη μύτη και μώλωπες το κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, που καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται έντονα σε παιδιά.

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η διευθύντρια δέχτηκε την επίθεση. Η ίδια υποστηρίζει στο βίντεο ότι ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά.

Είχε προηγηθεί άλλο βίντεο το οποίο έδειχνε την εκπαιδευτικό να φωνάζει και να ωρύεται σε μικρά παιδιά 4 και 5 ετών. Οι γονείς ισχυρίζονται ότι είδαν την εκπαιδευτικό να χτυπά ένα παιδί. Η διευθύντρια το αρνείται κατηγορηματικά. Για το ζήτημα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και εκεί θα προσδιοριστεί εάν θα επιβληθούν κυρώσεις στην διευθύντρια.

Σε επικοινωνία που είχε το Mega με την διευθύντρια, αυτή ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις από γονείς είναι συχνό φαινόμενο, πράγμα που δεν είναι ανεκτό από άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν αντέχουν και αποχωρούν από το νηπιαγωγείο. Η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει «αντέξει πολύ» σε αυτό το νηπιαγωγείο.