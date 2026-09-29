Πατούλης για την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο – Να σταματήσει η στοχοποίησή μου

Ο Γιώργος Πατούλης δηλώνει πως συντάσσεται απόλυτα με την παραπομπή των ισχυρισμών εις βάρος του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη. Υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τον Υπουργό Υγείας, με σκοπό να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η στοχοποίησή του.

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Γιώργος Πατούλης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Πατούλης τονίζει ότι «η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα».
  • Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησε ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές».
  • Στόχος του είναι «να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου».

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«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα» τονίζει ο Γιώργος Πατούλης σε δήλωσή του, μετά την ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι διαβίβασε τις καταγγελίες σε βάρος του, προκειμένου να εξεταστούν.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, «ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου».

Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη

Αναλυτικά ο Γιώργος Πατούλης αναφέρει τα εξής:

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

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