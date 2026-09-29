Πατούλης για την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο – Να σταματήσει η στοχοποίησή μου

«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα» τονίζει ο Γιώργος Πατούλης σε δήλωσή του, μετά την ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι διαβίβασε τις καταγγελίες σε βάρος του, προκειμένου να εξεταστούν.
Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, «ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου».
Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη
Αναλυτικά ο Γιώργος Πατούλης αναφέρει τα εξής:
«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».
Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές…
— Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 29, 2026