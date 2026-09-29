Αχαΐα: 13χρονος θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του – Συνελήφθη και η μητέρα του

Ένας 13χρονος μαθητής στην δυτική Αχαΐα συνελήφθη μετά από καταγγελία γονέα για ανάρμοστη σεξουαλική επίθεση σε 12χρονη συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου. Μαζί με τον ανήλικο, συνελήφθη και η μητέρα του, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τη Δικαιοσύνη

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παρενόχληση, ανήλικη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 13χρονος μαθητής βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη στη δυτική Αχαΐα, μετά από καταγγελία γονέα για ανάρμοστη σεξουαλική επίθεση σε 12χρονη συμμαθήτριά του.
  • Σύμφωνα με το patrisnews, ο 13χρονος φέρεται να θώπευσε 12χρονη συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου.
  • Η μητέρα της ανήλικης ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή, καθώς και της μητέρας του.

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Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρέθηκε ένας μαθητής μόλις 13 ετών, μετά την καταγγελία γονέα στη δυτική Αχαΐα για ανάρμοστη σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με το patrisnews, o 13χρονος, φέρεται να θώπευσε 12χρονη συμμαθήτριά του με τη μητέρα της κοπέλας να προχωρά σε καταγγελία στις aρχές.

Όπως ανέφερε η 12χρονη στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ο 13χρονος και, όπως κατήγγειλε, τη θώπευσε.

Η μητέρα της ανήλικης ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, στελέχη της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή. Μαζί με τον 13χρονο συνελήφθη και η μητέρα του, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

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