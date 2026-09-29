Αχαΐα: 13χρονος θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του – Συνελήφθη και η μητέρα του

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Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρέθηκε ένας μαθητής μόλις 13 ετών, μετά την καταγγελία γονέα στη δυτική Αχαΐα για ανάρμοστη σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με το patrisnews, o 13χρονος, φέρεται να θώπευσε 12χρονη συμμαθήτριά του με τη μητέρα της κοπέλας να προχωρά σε καταγγελία στις aρχές.

Όπως ανέφερε η 12χρονη στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ο 13χρονος και, όπως κατήγγειλε, τη θώπευσε.

Η μητέρα της ανήλικης ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, στελέχη της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή. Μαζί με τον 13χρονο συνελήφθη και η μητέρα του, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.