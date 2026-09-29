«Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά» – Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, περιέγραψε μία 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται σε αυτό τον χώρο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η 53χρονη νοσηλεύτρια, σύμφωνα με το dikastiko.gr, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή μπαινόβγαινε στο δωμάτιο, όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση, προκειμένου να βοηθήσει τη γιατρό. Όπως κατέθεσε, μπήκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας, μαζί με ακόμη μία νοσηλεύτρια, προκειμένου να τον συνδράμουν σε διαδικαστικά ζητήματα.

Στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι στην αρχή της θεραπείας ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «λειτουργικός και καλά», ωστόσο, τις επόμενες φορές που μπήκε στο δωμάτιο δεν παρουσίαζε την ίδια εικόνα. «Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει», σημείωσε.

Κάποια στιγμή, όπως είπε, η γιατρός απευθύνθηκε στον σύζυγό της λέγοντας «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά», με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στην ίδια και σε άλλες εργαζόμενες, όπως είπε, είναι ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή, όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο «Ελπίς».

«Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο»

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η μάρτυρας, οι νοσηλεύτριες δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί, ενώ πληροφορήθηκαν για την εξέλιξη της υπόθεσης περίπου στις έξι παρά, μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων.

«Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει», κατέθεσε και πρόσθεσε πως «Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο».

Η 53χρονη διευκρίνισε ότι δεν είχε καταθέσει νωρίτερα, καθώς δεν είχε κληθεί από κάποιον, ενώ σημείωσε ότι στον χώρο δεν υπήρχε ρολόι, γεγονός που δεν επέτρεπε στις εργαζόμενες να γνωρίζουν με ακρίβεια την ώρα των γεγονότων.

«Ανοίγουν» τα κινητά για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτό το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απόφαση ελήφθη με βούλευμα, μετά το σχετικό αίτημα του ανακριτή, ο οποίος στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή ζήτησε να ελεγχθούν τα δεδομένα από ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Συγκεκριμένα, στο αίτημα περιλαμβάνονται:

6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

1 σκληρός δίσκος

1 usb, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν τον έλεγχο του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων ψηφιακής επικοινωνίας που περιέχονται στα συγκεκριμένα μέσα.

Ποιους αφορά

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι των:

Γιώργου Μαζωνάκη

δύο κατηγορουμένων ιατρών

δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο

Μέσω της άρσης του απορρήτου οι αρχές θα επιχειρήσουν να εξετάσουν τις επικοινωνίες των συγκεκριμένων προσώπων, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων και στην αποσαφήνιση των ενεργειών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Το χρονικό εύρος για το οποίο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου ξεκινά στις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με τις κινήσεις και τις ενέργειές τους κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η άρση του απορρήτου κρίθηκε από τον ανακριτή αναγκαία για τη διερεύνηση των ενεργειών των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ανοίγει πλέον ο δρόμος για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.