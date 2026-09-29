Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η παραπομπή αφορά τις ενέργειες και παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας πριν την ολοκλήρωση της περισυλλογής των θυμάτων, θέμα που έχει προκαλέσει έντονη δικαστική και πολιτική αντιπαράθεση.

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Χρήστος Τριαντόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
  • Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημμέλημα.
  • Η υπόθεση αφορά τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς και τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής των θυμάτων.

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Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

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Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ακολουθώντας την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημμέλημα. 

Η υπόθεση αφορά τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς και τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής των θυμάτων.

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Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκονται οι χειρισμοί που συνδέονται με την απομάκρυνση υλικών και τη μεταβολή της εικόνας του χώρου του δυστυχήματος, γεγονότα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης δικαστικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σημαίνει ότι η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει επί της κατηγορίας.

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