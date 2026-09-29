Φωτιά στην Αρκαδία: Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) σε αγροτοδασική έκταση την περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.
Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη.
Επίσης ο Δήμος Γορτυνίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.