Μάντζος στον Realfm 97,8: Δεν είναι στόχος μας ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για την ενεργειακή κρίση, τις δημοσκοπήσεις, τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενων συνεργασιών, μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενέργεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την ελπίδα να αλλάξει ρότα και να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών. «Να μην τους υποτιμά, να μην τους διχάζει σε κακομοίρηδες και νοικοκύρηδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβωνος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί, διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, και ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, ενώ την ίδια ώρα στην αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα, τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά» τόνισε, κάνοντας λόγο για δύο δέσμες μέτρων που είναι αναγκαίες.

Τι είπε για την ενεργειακή κρίση

«Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Το δεύτερο είναι η έμμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ΕΦΚ στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελόνι στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμμεση φορολογία, ο ΦΠΑ για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΕΦΚ, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Γνωρίζω ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή σε καλό αποτέλεσμα και η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ ψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές λύσεις, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς, την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από μας, και μας δείχνουν το δρόμο» συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ευρώπη σε κεντρικό επίπεδο φαίνεται να μην έχει κάποια κοινή γραμμή, είπε: «Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει ημέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε τέσσερα χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη και η Επιτροπή να συνιστά στους Ευρωπαίους πολίτες να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο κ. Μάντζος έκανε λόγο για εμπαιγμό από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, διότι συνδέει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για την ενέργεια, με την «ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα Ταμεία Συνοχής, η Αγροτική Πολιτική, η Ενεργειακή Πολιτική δεν θα αδικηθούν έναντι της αμυντικής πολιτικής».

«Είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε έναν χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς γίνεται, το συνδέει όμως η κυβέρνηση με την μείωση των έμμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, όπως λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν μπορώ να μειώσω τους έμμεσους φόρους διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που έκαναν η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, τουλάχιστον 6-7 χώρες. Το έκαναν χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφίσει στους συμπολίτες μας, ενόψει μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία, για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες», είπε ο κ. Μάντζος.

«Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Της λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας, και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διυλιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο. Λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου, ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει», συμπλήρωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, όπου φαίνεται να μειώνεται η απόσταση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια, όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα.

Είχα πει και το καλοκαίρι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται για το πώς το Κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη, όσο κυρίως στη ΔΕΘ, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο προς τις εκλογές, τον οποίο έχουμε να τρέξουμε και επιμονή στο στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή. Για εμάς δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κ. Τσίπρα».

«Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον αισιόδοξο και θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα εκβιαστικά διλήμματα που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από την μια πλευρά το “ή εγώ ή το χάος” ή “ο Μητσοτάκης ή οι απέναντι” και από την άλλη πλευρά το “ή εμείς ή κανείς”, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα. Να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν, φοβίζοντας τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για πανηγυρισμούς, υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δεν το βλέπουμε έτσι, δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής, αγωνιζόμαστε για αυτό και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται, το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια, οι πολίτες είναι αυτοί που μας ακούνε, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά» συνέχισε ο κ. Μάντζος.

«Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή»

Στην επισήμανση ότι όλοι βάζουν μπροστά τα «κομματικά λάβαρα» και όχι μόνο δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά εξαπολύονται εκατέρωθεν πυρά, τόνισε: «Είναι δικαίωμα του κ. Τσίπρα να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ, εγώ το κατάλαβα αυτό την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ο κ. Τσίπρας, γιατί είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα ο κ. Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες», υπογράμμισε ο κ. Μάντζος.

«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά, βάζουμε το πρόγραμμά μας ωστόσο μπροστά για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν, αλλά εγώ είδα ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας μοιάζουν μεταξύ τους περισσότερο από εμάς, προγραμματικά, σε κρίσιμα πεδία. Οι πολίτες περιμένουν για παράδειγμα να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη και δεν το άκουσαν από κανέναν από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένα 13ο μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανέναν από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένας από τους δύο δεν το είπε, το είπε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του. Άρα, οι διαφορές τελικά δεν είναι μόνο ιδεολογικές ή ιστορικές, δεν έχει να κάνει με λάβαρα, έχει να κάνει με προγράμματα και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας, οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο», κατέληξε ο κ. Μάντζος.