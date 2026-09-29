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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο ελληνικός λαός βγαίνει στον δρόμο και θα ξαναβγεί – Τους Κασιδιάρηδες τους έχει μέσα στο κόμμα του ο Μητσοτάκης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στο Kontra24 , αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι αδύνατο, ενώ έκανε παραλληλισμούς μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Κασιδιάρη. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των κοινωνικών κινητοποιήσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα, τις πρωτοβουλίες των Ισπανών πολιτών, για την προστασία των κατοικιών.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κάνει κόμμα», ο Ηλίας Κασιδιάρης. Παράλληλα, δήλωσε ότι «ο Βορίδης είναι ο Κασιδιάρης της εποχής του» και ότι «τους Κασιδιάρηδες, τους έχει μέσα στο κόμμα του, ο Μητσοτάκης».
  • Αναφερόμενη στις κοινωνικές κινητοποιήσεις και τους πλειστηριασμούς, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ο ελληνικός λαός, «βγαίνει στον δρόμο και θα ξαναβγεί».
  • Έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι κινητοποιήσεις κατά των εξώσεων οδήγησαν σε μέτρα προστασίας. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα, αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται «κάθε εβδομάδα».

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο Kontra24 και τη Λουκία Γκάτσου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κάνει κόμμα».

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Παράλληλα, ανέφερε ότι η δικηγόρος του είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Βορίδης είναι ο Κασιδιάρης της εποχής του» και ότι «τους Κασιδιάρηδες τους έχει μέσα στο κόμμα του ο Μητσοτάκης». Υποστήριξε ακόμη ότι «τα ορφανά της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη ψηφίζουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε επίσης στις κοινωνικές κινητοποιήσεις και τους πλειστηριασμούς, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός «βγαίνει στον δρόμο και θα ξαναβγεί». Έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου, όπως είπε, οι κινητοποιήσεις κατά των εξώσεων οδήγησαν σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Αναφέρθηκε ακόμη στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και στις πρωτοβουλίες του για την προστασία ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται «κάθε εβδομάδα».

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