Άνω Λιόσια: Μήνυση της διευθύντριας στους γονείς μετά το επεισόδιο στο νηπιαγωγείο – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε ζευγάρι γονέων για επίθεση σε βάρος της. Η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ αναζητείται ο πατέρας για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο Εισαγγελέας διέταξε τη διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας, ενώ υπάρχει και βίντεο όπου η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει στα παιδιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό στο 1ο Νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, έπειτα από μήνυση της διευθύντριας σε βάρος ζευγαριού γονέων για επίθεση. Η διευθύντρια μήνυσε τη μητέρα για απειλή και εξύβριση, και τον πατέρα για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.
  • Η μητέρα συνελήφθη και ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Παράλληλα, βίντεο δείχνει τη νηπιαγωγό να φωνάζει στα παιδιά για ζημιές στον προαύλιο χώρο.
  • Ο Εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

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Το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο 1ο Νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε βάρος ενός ζευγαριού γονέων για επίθεση σε βάρος της, διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Άνω Λιόσια: «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή» – Εκτός εαυτού νηπιαγωγός φωνάζει σε μικρά παιδιά, καταγγέλλει βιαιοπραγία εις βάρος της – Δείτε βίντεο

Έπειτα από το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του νηπιαγωγείου με τη Διευθύντρια να καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα στους μικρούς μαθητές, η ίδια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο Εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Το βίντεο

Στο βίντεο ακούγεται η νηπιαγωγός να φωνάζει στα παιδιά, με αφορμή, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, ζημιές στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων.

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