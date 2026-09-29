Άνω Λιόσια: Μήνυση της διευθύντριας στους γονείς μετά το επεισόδιο στο νηπιαγωγείο – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

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Το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο 1ο Νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε βάρος ενός ζευγαριού γονέων για επίθεση σε βάρος της, διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Έπειτα από το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του νηπιαγωγείου με τη Διευθύντρια να καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα στους μικρούς μαθητές, η ίδια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο Εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Το βίντεο

Στο βίντεο ακούγεται η νηπιαγωγός να φωνάζει στα παιδιά, με αφορμή, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, ζημιές στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων.