Άνω Λιόσια: «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή» – Εκτός εαυτού νηπιαγωγός φωνάζει σε μικρά παιδιά, καταγγέλλει βιαιοπραγία εις βάρος της – Δείτε βίντεο

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Τον γύρω του διαδικτύο κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, στο οποίο καταγράφεται νηπιαγωγός να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε παιδιά. Μετά το περιστατικό, η εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Στο βίντεο ακούγεται η νηπιαγωγός να φωνάζει στα παιδιά, με αφορμή, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, ζημιές στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν φαίνεται στο βίντεο να ζητούν εξηγήσεις από την εκπαιδευτικό. Εκείνη ακούγεται να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο».

Μετά το περιστατικό, η νηπιαγωγός φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση στον χώρο του σχολείου. Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς γίνεται λόγος είτε για περαστικούς είτε για γονείς παιδιών που βρίσκονταν στο σχολείο.

Η εκπαιδευτικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

ΕΔΕ και κινητοποίηση των Αρχών

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Τη σωματική επίθεση και τον τραυματισμό της εκπαιδευτικού καταδίκασε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Αναστασόπουλος.

Σε δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το περιστατικό χαρακτηρίζεται «απαράδεκτο» και «βαθύτατα θλιβερό».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι βρίσκεται «από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου», παρέχοντάς της «πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη».

Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, έχουν επίσης ενεργοποιηθεί οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική στήριξη στη σχολική κοινότητα.

«Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Τι προβλέπει ο νόμος για περιστατικά βίας σε σχολεία

Η ανακοίνωση παραπέμπει και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του σχολικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ο ν. 5090/2024, στο άρθρο 3, προβλέπει ότι όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαταράσσει τη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με ύβρεις, απειλές ή φωνασκίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

Σε περίπτωση που η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.