Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε συνοριακό φυλάκιο μόλις 2 χλμ. από την Πολωνία

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Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Κυριακή το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας ζημιές σε κτίριο συνοριακού σημείου ελέγχου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης της περιφέρειας Βολυνίας, Ρομάν Ρομανιούκ, από την επίθεση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή θάνατοι.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, κοντά στο ουκρανικό συνοριακό φυλάκιο «Γιαγκοντίν».

😰 A Russian drone reportedly struck near the Yahodyn checkpoint on Ukraine’s border with Poland. pic.twitter.com/YCAQw92T3e — ZMiST (@ZMiST_Ua) September 28, 2026

Πολωνία: «Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις, χαρακτηρίζοντάς το «άλλη μία ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τη Μόσχα για το συγκεκριμένο πλήγμα.

BREAKING: A Russian suicide drone just struck near the Yahodyn border crossing with Poland pic.twitter.com/C3YsgR4X4H — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Βαρσοβία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει στην ίδια περιοχή αμαξοστοιχία με προορισμό τη Βαρσοβία, σε ένα περιστατικό που ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει «κλιμάκωση».

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τότε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους στο «σύνολο» της ουκρανικής επικράτειας.