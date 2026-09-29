Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε συνοριακό φυλάκιο μόλις 2 χλμ. από την Πολωνία

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, μόλις δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό σημείο ελέγχου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η Πολωνία διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της, ενώ το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά ρωσικών πληγμάτων κοντά στα πολωνικά σύνορα τις τελευταίες εβδομάδες.

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Διεθνή Νέα

Ρωσικό drone πετά κοντά στο συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν, στην περιφέρεια Βολυνίας, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. (Astra/Telegram)
Ρωσικό drone πετά κοντά στο συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν, στην περιφέρεια Βολυνίας, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2026. (Astra/Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Κυριακή το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας ζημιές σε κτίριο συνοριακού σημείου ελέγχου.
  • Το Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα. Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.
  • Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας κοντά στα πολωνικά σύνορα, ενώ το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους στο «σύνολο» της ουκρανικής επικράτειας.

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Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Κυριακή το ουκρανικό χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας ζημιές σε κτίριο συνοριακού σημείου ελέγχου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης της περιφέρειας Βολυνίας, Ρομάν Ρομανιούκ, από την επίθεση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή θάνατοι.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το Σταροβοΐτοβε βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, κοντά στο ουκρανικό συνοριακό φυλάκιο «Γιαγκοντίν».

Πολωνία: «Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις, χαρακτηρίζοντάς το «άλλη μία ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία».
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τη Μόσχα για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Βαρσοβία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει στην ίδια περιοχή αμαξοστοιχία με προορισμό τη Βαρσοβία, σε ένα περιστατικό που ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει «κλιμάκωση».

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τότε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους στο «σύνολο» της ουκρανικής επικράτειας.

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