ΕΕ: Νέες κυρώσεις για τη μεταφορά πάνω από 20.500 παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία – Στη λίστα 10 πρόσωπα και 17 φορείς

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Νέες κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και 17 οντότητες επέβαλαν τη Δευτέρα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, στη «συστηματική παράνομη απέλαση και αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών παιδιών» στη Ρωσία.

Τα μέτρα αφορούν πρόσωπα και οργανισμούς που, όπως αναφέρει η ΕΕ, εμπλέκονται στη μεταφορά ανηλίκων στη Ρωσία και σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και στην προσπάθεια αφομοίωσής τους μέσω ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερα από 20.500 παιδιά από την Ουκρανία έχουν απελαθεί ή μεταφερθεί διά της βίας από την έναρξη του πολέμου.

Παιδικές κατασκηνώσεις και προγράμματα «στρατιωτικο-πατριωτικής» εκπαίδευσης

Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλαμβάνεται η Επιτροπή Τουρισμού της Μόσχας, καθώς και δύο ρωσικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον παιδικό τουρισμό και την αναψυχή.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, οι οργανισμοί αυτοί διοργάνωναν δραστηριότητες με επίκεντρο τη ρωσική ιστορία, τις επετείους πολέμων και τη λεγόμενη στρατιωτικο-πατριωτική εκπαίδευση.

Στις κυρώσεις εντάχθηκαν επίσης παιδικές κατασκηνώσεις και αθλητικά κέντρα στη Ρωσία, τα οποία, κατά την ΕΕ, συμμετείχαν σε προγράμματα προπαγανδιστικής εκπαίδευσης με στόχο την ενσωμάτωση των παιδιών στη ρωσική εθνική ταυτότητα.

Κυρώσεις και σε κατασκήνωση στη Βόρεια Κορέα

Τα μέτρα δεν περιορίζονται στη Ρωσία. Στον κατάλογο συμπεριλήφθηκε και η Διεθνής Παιδική Κατασκήνωση Σονγκντόουον στη Βόρεια Κορέα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η κρατική εγκατάσταση συμμετείχε σε προγράμματα μεταφοράς Ουκρανών παιδιών από κατεχόμενες περιοχές, σε συντονισμό με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα προωθούσε φιλορωσικά αφηγήματα.

Μεταξύ των προσώπων που τέθηκαν υπό κυρώσεις βρίσκεται και ο ηγέτης του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ, τον οποίο η ΕΕ κατηγορεί ότι διευκόλυνε τη μεταφορά Ουκρανών παιδιών σε κατασκηνώσεις της περιοχής του.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης αξιωματούχοι σε ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και επικεφαλής παιδικών κατασκηνώσεων και σχολείων.

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ.

Τα πρόσωπα και οι φορείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ενώ στα φυσικά πρόσωπα απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και την επίτροπο της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με τις μεταφορές παιδιών.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η ειδική απεσταλμένη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα παιδιά της Ουκρανίας, Θόρντις Κόλμπρουν Γκιλφαντότιρ, είχε τονίσει ότι η τύχη των παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.