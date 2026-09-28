Νεπάλ: Νέα τραγωδία μετά τις φονικές πλημμύρες – Χιονοστιβάδα άφησε 4 νεκρούς και 12 αγνοούμενους

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε το όρος Χίμλουνγκ στο Νεπάλ, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, καθώς Νεπαλέζοι εργαζόμενοι προετοίμαζαν την κατασκήνωση βάσης για ορειβάτες, και έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Διασώστες αναζητούν επί ώρες τους αγνοούμενους μετά τη φονική χιονοστιβάδα στο όρος Χίμλουνγκ του Νεπάλ. Πηγή: Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) / Facebook
Διασώστες αναζητούν επί ώρες τους αγνοούμενους μετά τη φονική χιονοστιβάδα στο όρος Χίμλουνγκ του Νεπάλ. Πηγή: Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) / Facebook
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δώδεκα αγνοούνταν μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε το όρος Χίμλουνγκ στο Νεπάλ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν τις σορούς των θυμάτων, ενώ δέκα άνθρωποι είχαν διασωθεί.
  • Παράλληλα, η χώρα αντιμετώπισε και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Σε αυτά τα περιστατικά, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
  • Τον Αύγουστο του 2026, σαρωτικές πλημμύρες είχαν πλήξει το Νεπάλ, προκαλώντας τον θάνατο σε πάνω από 1.400 ανθρώπους και αφήνοντας σχεδόν 6.000 αγνοούμενους. Οι ζημιές υπολογίστηκαν σε περίπου 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 12 αγνοούνται, μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε το όρος Χίμλουνγκ στο Νεπάλ, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο βουνό ύψους περίπου 7.126 μέτρων, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας, την ώρα που Νεπαλέζοι εργαζόμενοι προετοίμαζαν την κατασκήνωση βάσης για ορειβάτες που αναμένονταν να φτάσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν οι σοροί δύο ανθρώπων, ενώ ακόμη δύο θύματα βρέθηκαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, δέκα άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν από το βουνό με ελικόπτερο, ενώ δώδεκα παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με το People.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Η Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) ανακοίνωσε ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

«Η επιχείρηση έρευνας συνεχίζεται, με την ομάδα να εργάζεται για ακόμη τρεις έως τέσσερις ώρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε η οργάνωση σε ενημέρωσή της τη Δευτέρα.
Παράλληλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι οι διασώστες παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την επιχείρηση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων από το όρος Χίμλουνγκ. Πηγή: Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) / Facebook
Οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων από το όρος Χίμλουνγκ. Πηγή: Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) / Facebook

Κατολισθήσεις και πλημμύρες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Η φονική χιονοστιβάδα σημειώνεται την ώρα που το Νεπάλ αντιμετωπίζει και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην περιφέρεια Μάνανγκ έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις και πλημμύρες έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Σε ξεχωριστά περιστατικά που συνδέονται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πέντε έχουν τραυματιστεί και ακόμη πέντε αγνοούνται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών του Νεπάλ.

Περισσότεροι από 1.400 νεκροί από τις πλημμύρες τον προηγούμενο μήνα

Το Νεπάλ είχε πληγεί από ακόμη μία μεγάλη φυσική καταστροφή μόλις τον προηγούμενο μήνα, όταν σαρωτικές πλημμύρες έπληξαν κατοικημένες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 6.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι, ενώ οι ζημιές υπολογίστηκαν σε περίπου 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βουλευτής και επικεφαλής επιτροπής για τον τουρισμό και τις διεθνείς σχέσεις, Σουμνίμα Ούντας, είχε περιγράψει την εικόνα στις πληγείσες περιοχές ως «κρανίου τόπο», προειδοποιώντας ότι η ανοικοδόμηση δεν θα είναι εύκολη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ