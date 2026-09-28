Νεπάλ: Νέα τραγωδία μετά τις φονικές πλημμύρες – Χιονοστιβάδα άφησε 4 νεκρούς και 12 αγνοούμενους

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 12 αγνοούνται, μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε το όρος Χίμλουνγκ στο Νεπάλ, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο βουνό ύψους περίπου 7.126 μέτρων, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας, την ώρα που Νεπαλέζοι εργαζόμενοι προετοίμαζαν την κατασκήνωση βάσης για ορειβάτες που αναμένονταν να φτάσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν οι σοροί δύο ανθρώπων, ενώ ακόμη δύο θύματα βρέθηκαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, δέκα άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν από το βουνό με ελικόπτερο, ενώ δώδεκα παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με το People.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Η Ένωση Εθνικών Οδηγών Βουνού του Νεπάλ (NNMGA) ανακοίνωσε ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

«Η επιχείρηση έρευνας συνεχίζεται, με την ομάδα να εργάζεται για ακόμη τρεις έως τέσσερις ώρες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφερε η οργάνωση σε ενημέρωσή της τη Δευτέρα.

Παράλληλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι οι διασώστες παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την επιχείρηση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Η φονική χιονοστιβάδα σημειώνεται την ώρα που το Νεπάλ αντιμετωπίζει και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην περιφέρεια Μάνανγκ έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις και πλημμύρες έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Σε ξεχωριστά περιστατικά που συνδέονται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πέντε έχουν τραυματιστεί και ακόμη πέντε αγνοούνται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών του Νεπάλ.

𝗛𝗶𝗺𝗹𝘂𝗻𝗴 𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

Four bodies have been found in rescue operations. 12 are still missing. pic.twitter.com/snB57JZJbP — Nepal Correspondence (@NepCorres) September 28, 2026

Περισσότεροι από 1.400 νεκροί από τις πλημμύρες τον προηγούμενο μήνα

Το Νεπάλ είχε πληγεί από ακόμη μία μεγάλη φυσική καταστροφή μόλις τον προηγούμενο μήνα, όταν σαρωτικές πλημμύρες έπληξαν κατοικημένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 6.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι, ενώ οι ζημιές υπολογίστηκαν σε περίπου 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βουλευτής και επικεφαλής επιτροπής για τον τουρισμό και τις διεθνείς σχέσεις, Σουμνίμα Ούντας, είχε περιγράψει την εικόνα στις πληγείσες περιοχές ως «κρανίου τόπο», προειδοποιώντας ότι η ανοικοδόμηση δεν θα είναι εύκολη.