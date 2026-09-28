«Ανείπωτες φρικαλεότητες» στο Cornell: 20χρονη καταγγέλλει ομαδικό βιασμό από επτά φοιτητές – Την ανάγκασαν να πάρει κεταμίνη

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Σοβαρές καταγγελίες για ομαδικό βιασμό μιας 20χρονης φοιτήτριας από επτά άνδρες σε σπίτι αδελφότητας του Πανεπιστημίου Cornell στη Νέα Υόρκη περιγράφονται σε αγωγή 101 σελίδων που έχει κατατεθεί εναντίον του πανεπιστημίου και των φοιτητών.

Η γυναίκα αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, όνομα που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την προστασία της ταυτότητας ενός προσώπου που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμο. Υποστηρίζει ότι υπέστη επί ώρες σεξουαλικές επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2024, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κεταμίνης. Μέχρι σήμερα, κανένας από τους επτά άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή δεν έχει αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζούφρα, δήλωσε ότι τα όνειρα της νεαρής γυναίκας «καταστράφηκαν από μια ομάδα ανδρών που επιδίωξαν να την κακοποιήσουν και να την ταπεινώσουν», κάνοντας λόγο για «ανείπωτες φρικαλεότητες».

Τι καταγγέλλει η 20χρονη

Σύμφωνα με την αγωγή, το βράδυ της επίθεσης η φοιτήτρια είχε αρχικά καταναλώσει αλκοόλ μαζί με φίλες της από τη γυναικεία αδελφότητα στην οποία ανήκε και στη συνέχεια πήγε σε μπαρ.

Αργότερα μετέβη στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi στην Ιθάκη της Νέας Υόρκης, προκειμένου να συναντήσει τον Μάθιου Ίνγκαλς, τον οποίο θεωρούσε φίλο της.

Η Jane Doe ισχυρίζεται ότι εκεί πιέστηκε από τον Ίνγκαλς και τον Τζόναθαν Νιούελ να πάρει κεταμίνη και ότι στη συνέχεια οι δύο άνδρες την κακοποίησαν σεξουαλικά. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, άλλοι πέντε φοιτητές συμμετείχαν στις επιθέσεις και στην ταπείνωσή της.

Οι επτά άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή είναι οι Μάθιου Ίνγκαλς, Τζόναθαν Νιούελ, Γουίνστον Λι, Τζίλιο Λόπες, Ντιέγκο Σαράμπια, Σκοτ Νόρις και Σκοτ Κρέτσσμαρ.

Τα μηνύματα στο Snapchat

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα φέρονται να συνέβησαν σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat με την ονομασία Chi Phi Actives.

Σύμφωνα με την αγωγή, δύο από τους άνδρες έγραψαν ότι υπήρχε «δωρεάν μ****» στο σπίτι της αδελφότητας, καλώντας και άλλους να έρθουν. Αρκετοί φοιτητές φέρονται να ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα και να έφτασαν στο σημείο.

Η 20χρονη καταγγέλλει ότι, ενώ ήταν σε κατάσταση ακινησίας λόγω των ουσιών, οι άνδρες τη μετέφεραν από δωμάτιο σε δωμάτιο και συνέχισαν να τη σεξουαλικά κακοποιούν. Όπως αναφέρει, έχασε τελικά τις αισθήσεις της περίπου στις 05:45 το πρωί.

Ο δικηγόρος της σχολίασε ότι είναι «πραγματικά αποκαρδιωτικό» το γεγονός ότι κανείς δεν προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ αντίθετα καταγράφονταν χλευαστικά σχόλια στη συνομιλία.

Καταγγελίες και για άτομα που είχαν ευθύνη για τους φοιτητές

Η αγωγή στρέφεται και κατά προσώπων που, σύμφωνα με τη Jane Doe, είχαν ευθύνη για την ασφάλεια των φοιτητών αλλά δεν την προστάτευσαν.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η υπεύθυνη του σπιτιού της γυναικείας αδελφότητας όπου διέμενε η 20χρονη μπήκε μαζί της σε Uber για να πάνε σε μπαρ, παρότι είχε διαπιστώσει ότι η φοιτήτρια είχε ήδη καταναλώσει βότκα.

Στην αγωγή περιλαμβάνεται και το μπαρ όπου η Jane Doe φέρεται να σερβιρίστηκε αλκοόλ, παρότι ήταν κάτω των 21 ετών και έφερε σφραγίδα στο χέρι που υποδήλωνε ότι ήταν ανήλικη για την κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ.

Δύο αποβολές και η αντίδραση του Cornell

Τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, η Jane Doe ενημέρωσε την αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell και ακολούθησε εσωτερική έρευνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο από τους επτά φοιτητές αποβλήθηκαν, ενώ σε άλλους επιβλήθηκαν μέτρα όπως η παρακολούθηση εργαστηρίων ή η συγγραφή δοκιμίων.

Το Cornell ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων και το Γραφείο Φοιτητικής Συμπεριφοράς διερεύνησαν τις καταγγελίες σύμφωνα με τις διαδικασίες του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, το παράρτημα Xi της αδελφότητας Chi Phi παραμένει αποκλεισμένο από την πανεπιστημιούπολη. Το πανεπιστήμιο σημείωσε ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν του επιτρέπει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένους φοιτητές.

Εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων

Παρά την εσωτερική έρευνα, μέχρι σήμερα δεν έχουν ασκηθεί ποινικές κατηγορίες εις βάρος των επτά ανδρών.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιότητα και την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η αστική αγωγή, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι το γραφείο του εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων.

Η δικαστική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις κατηγορίες που περιγράφονται στην αγωγή να μην έχουν ακόμη κριθεί από δικαστήριο.