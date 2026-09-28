Τουρκία: Παραίτηση στο κόμμα του Ερντογάν με φόντο την έρευνα για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην υπουργού και αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος AKP, από τα κομματικά της αξιώματα. Η παραίτηση έρχεται εν μέσω έρευνας για σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια, όπου το όνομά της έχει συνδεθεί με καταγγελίες για αμφιλεγόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

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Διεθνή Νέα

Fatma Betul Sayan Kaya
REUTERS/Osman Orsal
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η υπόθεση διερεύνησης του σκανδάλου με τα επενδυτικά κεφάλαια, μετά και την παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά.
  • Καταγγελίες του εκπροσώπου του Νέου Κόμματος, Ζεϊνέλ Εμρέ, αναφέρουν ότι η πρώην υπουργός και ο σύζυγός της αγόρασαν μετοχές της Özata Denizcilik με 163 εκατ. λίρες και τις πούλησαν έναντι 2,17 δισ. λιρών.
  • Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημα παραίτησης της Καγιά, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, να συνδέει ευθέως την υπόθεση με πολιτικές ευθύνες του Τούρκου προέδρου.

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Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η υπόθεση διερεύνησης του σκανδάλου με τα επενδυτικά κεφάλαια, μετά και την παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά.

Η πρώην υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και αντιπρόεδρος του AKP υπέβαλε την παραίτησή της από τα κομματικά της αξιώματα, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημά της. Το όνομά της έχει συνδεθεί με την συγκεκριμένη υπόθεση, που ερευνάται από τις τουρκικές αρχές.

Σε ανάρτησή της, η Καγιά υποστήριξε ότι έχουν διατυπωθεί σε βάρος της ισχυρισμοί για τους οποίους επιθυμεί την πλήρη διερεύνησή τους.

«Ο πρόεδρός μας και γενικός πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ξεκάθαρη και αποφασιστική βούληση που επέδειξε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε ότι, όποιος κι αν είναι, οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τους τις διαστάσεις και με κάθε σχολαστικότητα. Και εγώ θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να διαλευκανθούν οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν σε βάρος μου χωρίς να αφήνουν περιθώριο για καμία αμφιβολία και η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά και με ασφάλεια», σημειώνει σε ανάρτησή της.

Οι καταγγελίες

Ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος, Ζεϊνέλ Εμρέ, έφερε δημόσια στο προσκήνιο τις συναλλαγές της πρώην υπουργού και του συζύγου της. Σύμφωνα με καταγγελίες του Εμρέ, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά και ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, αγόρασαν μετοχές της Özata Denizcilik, επενδύοντας συνολικά περίπου 163 εκατ. λίρες, και στη συνέχεια τις πούλησαν έναντι περίπου 2,17 δισ. λιρών, καθώς η μετοχή σημείωσε θεαματική άνοδο μέσα σε λίγους μήνες.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα εστιάζουν ιδιαίτερα στον χρονισμό των πωλήσεων και στις πολιτικές διασυνδέσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, παρότι οι καταγγελίες δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης πράξης.

Από την πλευρά της, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά δεν έχει αποδεχθεί τις καταγγελίες περί παράνομης συναλλαγής, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο για πολιτικούς λόγους.

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε ότι ο Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημα παραίτησής της και δήλωσε ότι η Καγιά δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος.

Ο Τσελίκ ανέφερε πως «όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», ενώ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την τουρκική οικονομία και ότι η κυβέρνηση θα λάβει τα απαιτούμενα διοικητικά και δικαστικά μέτρα.

Πυρά από τον Οζγκιούρ Οζέλ

Πυρά εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος συνέδεσε ευθέως την υπόθεση με πολιτικές ευθύνες του Τούρκου προέδρου.

«Είχες γνώση ή δεν είχες; Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή γνώριζες, άρα είσαι μέσα σε αυτή την υπόθεση, είσαι ακριβώς στην κορυφή της. Ή, αν λες ότι δεν γνώριζες, τότε ο λαός έστησε μια τέτοια κομπίνα και εσύ δεν το αντιλήφθηκες».

Κάλεσε, μάλιστα, τον Τούρκο πρόεδρο να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας: «Ή θα συνεργαστείς μαζί μας για να στεγνώσουμε αυτόν τον βάλτο ή θα πνιγείς μέσα σε αυτόν», είπε χαρακτηριστικά ο Οζέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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