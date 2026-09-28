Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο – Αυξημένη η κίνηση

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, στην έξοδο για Μεταμόρφωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο παρά μόνο υλικές ζημιές, με τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν απομακρυνθεί πλέον από το σημείο.
Ωστόσο, λόγω του συμβάντος είχε κλείσει η έξοδος για Λαμία και έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Πλέον η έξοδος για Λαμία έχει ανοίξει, ενώ η κίνηση αναμένεται να ομαλοποιηθεί.
Κλειστή η έξοδος για Λαμία, λόγω ακινητοποποιημένου λεωφορείου, προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. https://t.co/bk5zuM6g8J
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 28, 2026