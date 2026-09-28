Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο – Αυξημένη η κίνηση

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ αυτοκινήτου και λεωφορείου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, στην έξοδο για Μεταμόρφωση. Το συμβάν προκάλεσε υλικές ζημιές και επιβάρυνση της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με την έξοδο για Λαμία να έχει πλέον ανοίξει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, στην έξοδο για Μεταμόρφωση.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο παρά μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, λόγω του συμβάντος είχε κλείσει η έξοδος για Λαμία και έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Πλέον η έξοδος για Λαμία έχει ανοίξει, ενώ η κίνηση αναμένεται να ομαλοποιηθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, στην έξοδο για Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο παρά μόνο υλικές ζημιές, με τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν απομακρυνθεί πλέον από το σημείο.

Ωστόσο, λόγω του συμβάντος είχε κλείσει η έξοδος για Λαμία και έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλέον η έξοδος για Λαμία έχει ανοίξει, ενώ η κίνηση αναμένεται να ομαλοποιηθεί.

 

 

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