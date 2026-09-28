ΕΡΤ: Ξεκινά γυρίσματα στην Αθήνα το «Harmonia» – H Φανί Αρντάν συναντά Δαδακαρίδη και Akylla

Με εξαιρετικά δυνατό καστ και πρωτοποριακή σεναριακή ιδέα για την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται η νέα σειρά-υπερπαραγωγή της ΕΡΤ «Harmonia», με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ σε συνεργασία με τα βρετανικά ITV Studios ξεκινά γυρίσματα στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Πρόκειται για μια μίνι σειρά ψυχολογικού τρόμου έξι επεισοδίων με κύρια γλώσσα τα αγγλικά, η οποία «ζωντανεύει» ένα δυστοπικό μέλλον με κυρίαρχο ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης.

Τους κεντρικούς ήρωες υποδύονται all star ηθοποιοί της διεθνούς σκηνής. Πρωταγωνιστούν η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν, η βραβευμένη για τη σειρά «The Virtues», Νίαμ Αλγκαρ, η Κλόι Λία, ο Όλιβερ Κρις, ο Ελληνογάλλος Τεό Αουτζίερ, ο Κροάτης Γκόραν Μπογκντάν που είδαμε στο «Fargo» και ο Αμπουμπακάρ Σαλίμ από το «House of dragons». Δίπλα στο διεθνές καστ θα δούμε τους καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Κώστα Κορωναίο, Αντιγόνη Φρυδά, Ζωή-Στέλλα Νικολάου, Γιώργο Ιωαννίδη και τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο.

Στη διεθνή συμπαραγωγή θα κάνει guest εμφάνιση ο Akyllas. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λευτέρης Χαρίτος, ενώ βασική σεναριογράφος είναι η συγγραφέας διεθνών μπεστ σέλερ Χάνα Τζέιμσον. Στο επίκεντρο της ιστορίας της σειράς βρίσκεται το πολυτελές resort «Costa Harmonia», όπου ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει να εξασφαλίσει στους επισκέπτες την ιδανική εμπειρία ευεξίας.

Μέχρι που η εικόνα της απόλυτης αρμονίας καταρρέει. Τη λειτουργία του resort έχει αναλάβει η NEIA, ένα προηγμένο σύστημα AI. Πριν από τα εγκαίνια, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής εβδομάδας λειτουργίας, φιλοξενούνται στο resort τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας με τις οικογένειές τους που καλούνται να αφήσουν πίσω τους κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Όλα μοιάζουν ιδανικά, μέχρι που ένας εργαζόμενος του resort, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά τις ανησυχίες του για τη NEIA, βρίσκεται νεκρός. Εχει κάποιος σαμποτάρει την τεχνητή νοημοσύνη; Ή μήπως η NEIA έχει αρχίσει να αποκτά δική της βούληση;

Το «Harmonia» γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με ελληνικό συνεργείο, σε φυσικούς χώρους και στούντιο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η σειρά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στο 2027, αποκλειστικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ.