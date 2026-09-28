Σίσσυ Χρηστίδου – Στέφανος Νεδέλκος: Δυναμώνει η σχέση τους

Με τον πιο τρυφερό τρόπο βρέθηκε στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου ο σύντροφός της Στέφανος Νεδέλκος στη νέα, επαγγελματική της αρχή, στέλνοντάς της τις θερμότερες ευχές και μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mέχρι σήμερα, η προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου και του Στέφανου Νεδέλκου είχε κινηθεί σε χαμηλούς τόνους. Αυτή τη φορά, όμως, η παρουσιάστρια δεν είχε κανέναν λόγο να κρύψει τη χαρά της, χαρίζοντάς μας στον αέρα της πρώτης εκπομπής της το πλατύ της χαμόγελο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο Στέφανος φρόντισε από την Κέρκυρα, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, να στείλει τη δική του «αγκαλιά» στην Αθήνα, αφού οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κράτησαν στο Νησί των Φαιάκων, παρόλο που ήθελε να είναι δίπλα της στα παρασκήνια αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι», η παρουσιάστρια είχε δεχθεί μια μεγάλη ανθοδέσμη για την οποία τον ευχαρίστησε, στέλντοντάς του ένα on air φιλί.

Η Σίσσυ έδειξε πως αισθάνεται πλέον αρκετά άνετα ώστε να μοιράζεται με το κοινό την ευτυχία της. Αλλωστε, η φετινή πρεμιέρα είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια. Και σαν να μην έφτανε η ένταση της πρεμιέρας, η συγκεκριμένη ημέρα είχε ακόμη μία ιδιαιτερότητα. Την ημέρα της πρώτης εκπομπής της Σίσσυς είχε τα γενέθλιά του ο Στέφανος, ενώ μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα η παρουσιάστρια είχε γιορτάσει τα δικά της γενέθλια. Δύο γενέθλια, μια νέα τηλεοπτική αρχή και μια ανθοδέσμη με ξεχωριστό παραλήπτη.

Η κίνηση του Στέφανου ήρθε ως συνέχεια ενός καλοκαιριού που τους έφερε ακόμη πιο κοντά. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της, έδωσε μια βαθύτερη εξήγηση για το πώς αισθάνεται: «Πάντα ήμουν πιστός και σταθερός άνθρωπος. Μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου, από τις φιλικές και τις συντροφικές μέχρι και τις επαγγελματικές. Μου αρέσει να επενδύω στους ανθρώπους και, επειδή δεν το κάνω εύκολα, όταν το κάνω είναι με όλη μου την ψυχή. Ο γάμος όμως είναι διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά. Δεν είναι απλή απόφαση και πρέπει να σταθμίσεις πολλούς παράγοντες», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κέρκυρα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς προορισμούς της Σίσσυς τους προηγούμενους μήνες, με την ίδια να περνά αρκετό χρόνο στο νησί όπου ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας τρία εστιατόρια. Οι δυο τους βρέθηκαν μαζί σε διαφορετικές στιγμές του καλοκαιριού, ενώ κοινές εξορμήσεις και αναρτήσεις από τα ίδια μέρη έδωσαν σταδιακά περισσότερες εικόνες από το νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας. Στις καλοκαιρινές της αποδράσεις, μάλιστα, δεν έλειψαν από το πλευρό της και αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσά τους και η κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά, η οποία βρέθηκε μαζί της στην Κέρκυρα, αλλά και στην πρεμιέρα της εκπομπής της. Ηταν ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, φίλους, ξεκούραση και όμορφες στιγμές. Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, οι ρυθμοί αλλάζουν. Η καθημερινή εκπομπή σημαίνει ένα διαφορετικό πρόγραμμα για τη Σίσσυ, η οποία καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα χωρίς να αφήνει πίσω όσα έχουν για εκείνη πραγματική αξία.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων της βρίσκονται πάντα οι δύο γιοι της, Φίλιππος-Ραφαήλ και Μιχαήλ-Άγγελος. Ο μεγαλύτερος γιος της φέτος ενηλικιώθηκε, ενώ ο μικρότερος έκλεισε τα 13 του χρόνια. Δύο διαφορετικές ηλικίες, δύο διαφορετικές ανάγκες, αλλά και δύο σταθερές παρουσίες στη ζωή της. Η Σίσσυ έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι όσο απαιτητικό και αν είναι το επαγγελματικό της πρόγραμμα, θέλει να είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους και να βρίσκεται κοντά τους στις σημαντικές στιγμές.